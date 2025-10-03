パステルのクリスマスケーキ予約開始♪苺・プリン・チョコで特別なひとときを

2025年のクリスマスに向けて、「パステル」から心ときめくケーキが登場します。看板商品の『なめらかプリン』を大胆にのせたプリンケーキや、世代を問わず人気の苺のショートケーキ、さらにチョコ好きにぴったりのチョコレートケーキまで♡ 予約は10月13日から12月15日まで受付。早期予約特典もあり、大切な人と過ごすクリスマスをより特別に演出してくれます。

プリンとケーキの夢のマリアージュ

「クリスマス プリンケーキ」（4,600円・税込／5号・直径約15cm）は、“なめらかプリンブーム”を生んだ「パステル」ならではの一品。

大きなプリンが丸ごとトッピングされ、中にもプリンをサンド。

カラメルホイップクリームとふわふわスポンジが絶妙に重なり合い、プリンとケーキの贅沢なハーモニーを楽しめます。お子さまから大人まで笑顔になれる特別なケーキです。

王道の苺ショートと華やかチョコ

定番の「クリスマス 苺のショートケーキ」は、4号（直径約12cm・3,800円／税込）、5号（直径約15cm・4,800円／税込）の2サイズ展開。

甘酸っぱい苺ジュレをホイップとスポンジでサンドし、苺に粉糖をふり雪景色を表現。サンタの飾りも愛らしい仕上がりです。

「クリスマス チョコレートケーキ」（3,600円・税込／4号・直径約12cm）は、濃厚なチョコムースとラズベリーソースを重ね、艶やかなグラサージュでコーティング。

ブラウニーやサンタのトッピングで華やかさをプラスし、チョコ好きの心を満たしてくれます♪

お得な早期割引で手に入れて

予約期間は2025年10月13日（月）～12月15日（月）。お引き渡しは12月20日（土）～25日（木）です。

さらに10月13日～11月30日の早期予約で【WEB予約10％OFF】【店頭予約5％OFF】とお得に購入可能。数量限定のため、早めの予約がおすすめです。

今年のクリスマスは「パステル」と一緒に♡

プリンの個性が光るケーキから苺ショート、チョコづくしの一品まで、多彩なラインナップがそろう「パステル」の2025年クリスマスケーキ。

世代を問わず楽しめる味わいと可愛らしいデザインで、テーブルを華やかに彩ります。早期予約特典を活用して、特別な夜にぴったりのケーキを選んでみてはいかがでしょうか？

今年のクリスマスは、パステルとともにしあわせなひとときをお過ごしください。