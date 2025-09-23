高橋優斗氏がCEO務める「横浜バニラ」常設第一号店がオープン 思い出の地・横浜高島屋で「これからも爆進していきます！」
元HiHi Jetsの高橋優斗氏（※高＝はしごだか）が代表取締役CEOを務める横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」の常設第一号店が9月27日に横浜高島屋にグランドオープンすることが決定した。
【画像】初の生スイーツの「横浜バニラ クリームフィナンシュー ダブル生」
2025年2月に初めて商品販売を行った横浜高島屋に、初となる常設店舗をグランドオープン。フラッグシップ商品「塩バニラフィナンシェ」をはじめ、展開するすべての商品を販売する予定。横浜に生まれたブランドとして、“ホーム”ともいえる場所から、これからも進化し続ける・
また、グランドオープンにあわせて、初の生スイーツ「クリームフィナンシュー ダブル生」を27日から10月17日まで、期間限定で販売する。
さらに期間中は、商品の購入者へ、記念すべきオープン日がデザインされた「特製バニ丸キラカード」を先着でプレゼントする。
■コメント
【高橋優斗代表取締役CEO】
横浜高島屋にて、横浜バニラ常設第一号店のグランドオープンが決定しました！一期目に、このスピードで常設第一号店を持つことができ、本当にうれしいです。支えてくださった皆様のお力添えがあってこそ実現できました。ありがとうございます！
しかも、一生忘れることのできない『横浜バニラ』ブランドのデビューの場である横浜高島屋さんで常設第一号店をグランドオープンさせていただけることも、心からうれしく思います。
思い返せば、販売開始前の打ち合わせから横浜高島屋の猿田さんに「どうしたら常設にできますか？」と100回くらい聞いていた気がします（笑）。
常設第一号店が決まるまでには、運営や商品開発などさまざまな課題がありましたが、一つずつ向き合って一緒に乗り越えようと、ともに走ってくれた仲間にも感謝です。ありがとう。
そして、今回のグランドオープンに合わせた限定商品も開発しました！その名も「クリームフィナンシュー ダブル生」。シュー生地とフィナンシェ生地を掛け合わせた、“ふわっ”と“しっとり”が一体となった新食感の生スイーツです。フラッグシップ商品は絶対にフィナンシェだという強いこだわりがある横浜バニラだからこそ生まれた一品。ぜひ味わっていただきたいです。
僕のおすすめは、なんといってもパンパンに詰まったダブルクリーム！クリームがたっぷり詰まっているので、正直、僕はまだ一度も綺麗に食べられたことがありません（笑）。ぜひ豪快にかぶりついて、クリームだらけになる背徳感も楽しんでください！
改めて！一期目で常設第一号店のグランドオープンを実現できましたが、このスピード感ではまだまだ全く満足していません。二期目はさらに勢いを加速させ、「横浜の新定番土産」を本気で獲りに行きます。横浜バニラは、これからも爆進していきます！
横浜に来たら、横浜バニラ！！！
【横浜高島屋 食料品バイヤー 猿田文彦氏】
この度、横浜バニラ様に常設店舗をご出店いただく運びとなり、誠にありがたく感謝申し上げます。初めてお話しさせていただいた際、そのあふれんばかりの熱意に圧倒されたことを今でも覚えています。
当初、百貨店で販売する上で解決しなければいけない課題も多くございましたが、短期・中期・長期と3回のポップアップストアのそれぞれの段階で、ひとつひとつ議論し、ともに乗り越えることができました。
重大な決断も多くあったかと存じます。ご多忙であったかとも存じます。しかしながら協力してブランドショップを確立すべく、弊職の提案にも真摯に向き合っていただいたこと、重ねて御礼申し上げます。
ただ、今回の常設ショップオープンはゴールではなく、「スタート」だと認識しております。引き続き、ともに新しい取り組みを考え、一人でも多くのお客様に感動をお届けできれば幸甚です。こちらの拙文をお読みのお客様、ならびに横浜バニラ様、今後とも変わらぬご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。
「横浜高島屋に来たら、横浜バニラ！！！」
