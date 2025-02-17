2·î16Æü¤ËÅÅ·âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥ë¡¼¥×ºÆÊÔÀ®¡£¼Â¤Ï2·î12Æü¤Ë¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢CHANNEL¡×¤ÎµÙ»ß¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¤Î¡ÈºÆÊÔÀ®¡É¡¢´ñÈ´¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¿·¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎµÙ»ß¤òÊó¹ð¤¹¤ëÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤¬¼Õºá¤·Æ¬¤ò²¼¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡Ô¤ß¤ó¤Ê¤Ï²¿¤â°­¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡Õ