STARTO社は12日、ジュニア内グループの少年忍者について発表した 11月末でグループでの活動を終了し、個人の活動に専念すると報告 同グループは2018年に結成され、脱退や再編を経て16人体制となっていた ◆ジュニア内グループ「少年忍者」が11月末で活動終了 未来を共に描き、個々の活動をしていきたいと考えております jr-official.starto.jp