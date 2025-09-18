NHK夜ドラ『ひらやすみ』に吉村界人、光嶌なづな、根岸季衣が出演することが発表された。

参考：岡山天音、『ひらやすみ』で主人公ヒロト役に チーフ演出は『団地のふたり』松本佳奈

本作は、小学館『週刊ビッグコミックスピリッツ』にて2021年から連載中の真造圭伍の同名漫画を実写化する人間ドラマ。主人公は、定職なし、恋人なし、普通ならあるはずの（？）将来の不安も一切ない、お気楽な自由人の生田ヒロト。彼は人柄のよさだけで、仲良くなった近所のおばあちゃん・和田はなえから、タダで一戸建ての平屋を譲り受ける。その平屋で山形から美大進学のために上京してきた、18歳の従姉妹・小林なつみと2人暮らしをスタート。何気ない日常の中で、どこか懐かしさを感じる平屋での生活や、おばあちゃん直伝の四季の料理がほんのりと彩りを添えていく。いつしかヒロトの周りには仕事や人間関係、将来への漠然とした不安など、生きづらい“悩み”を抱えた人々が集うようになっていく。

主人公・ヒロトを岡山天音、ヒロトと同居することになる従姉妹・なつみを森七菜、ヒロトが偶然出会う不動産会社勤務のよもぎを吉岡里帆がそれぞれ演じる。

NHKプレミアムドラマ『団地のふたり』がギャラクシー賞選奨に輝いた松本佳奈がチーフ演出を務め、アニメ『スキップとローファー』などの米内山陽子が脚本を手がける。

吉村が演じるのは、ヒロト（岡山天音）の高校時代からの親友で、見えっぱりでちょっぴりウソつきな「ヒデキ」。ヒロトにとってかけがえのない存在だ。

光嶌が演じるのは、なつみ（森七菜）と同じ美大に通い初めての友人となる「あかり」。光嶌はオーディションによって選ばれた。

根岸が演じるのは、ヒロトと心を通わせ自らの平屋を彼に譲ることを決心する“偏屈なばーさん”「はなえ」。根岸は2026年のNHK連続テレビ小説『風、薫る』への出演も決まっている。

コメント吉村界人（野口ヒデキ役）

令和には珍しい行動、言動のキャラクターみんながとても好きでした。そういう作品に参加できて感謝しております。でも自分は初日を迎えて帰宅してから、プレッシャーで寝付けない日々でした。でも豊かな気持ちで一杯でした。だからこそ、こんな時代にこんな座組があるんだと信じて野口ヒデキを最後まで走ってみようと思えました。どうかこの作品が誰かに届いたら幸せです。

光嶌なづな（横山あかり役）

あかり役を演じさせていただきました、光嶌なづなです。芯の強さや友達想いなところ、ときに自信を持てない中でも光る熱い一面。そんなあかりんが大好きで、オーディションで選んでいただいた喜びと責任を胸に大切に演じました。役を通して私自身も力をもらった気がします。温かいスタッフ・キャストの皆さんとていねいに紡いだこの作品が、皆さまの日常にそっと寄り添えれば嬉しいです。ぜひ、ひらやすみのみんなに会いにきてください。

根岸季衣（和田はなえ役）

『年を取るのも、捨てたもんじゃないな』と、しみじみ思いながら演らせて頂きました。どこにでも居そうな、ちょっと愛想のない婆ちゃんの心の中のキラキラ。恋？友情？母性？そんな言葉で一括りに出来ないヒロトとのぶっきらぼうな間柄が何とも言えずキュンとします。誰だってみんな精一杯。でも、ほっこりもしたいよね。ご覧下さる方にとって、このドラマが毎日の清涼剤として心に届く事が出来たら嬉しいなと思っています。（文＝リアルサウンド編集部）