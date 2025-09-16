Âè19²ó¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¾©³ØÀ¸¡×¤ËÅì»³¹â¹»¤Îº´Æ£Æä¤¬Áª½Ð¡ÄÅÏÊÆ¤Ï2026Ç¯¤òÍ½Äê
¡¡¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¾©³Ø¶â»öÌ³¶É¤Ï9·î16Æü¡¢Âè19²ó¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¾©³Ø¶â¡×¾©³ØÀ¸¤¬Åì»³¹â¹»3Ç¯¡¦º´Æ£Æä¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß18ºÐ¤ÎÆ±Áª¼ê¤Ï¡¢176¥»¥ó¥Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥ºU15¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©ÂçÆ»Ãæ³Ø¹»¤Î2¥Áー¥à¤Ç³èÆ°¤·¡¢Â´¶È¸å¤ÏÁ´¹ñ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¹»¤Ç¤¢¤ëÅì»³¤Ø¡£1Ç¯»þ¤«¤é¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈóËÞ¤ÊÆÀÅÀÎÏ¤È¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤ä¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤ÇÆ±¹»¤ò¾å°ÌÆþ¾Þ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï2026Ç¯¤ËÅÏÊÆÍ½Äê¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅÏî´ÍºÂÀ¡ÊÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ë¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥ó¥È¥Èー¥Þ¥¹¥â¥¢¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¡¢¶¥µ»¤ÈÊÙ³Ø¤ÎÎ¾Êý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¾©³Ø¶â¤ò¼çºË¤¹¤ë¡ØSLAM DUNK¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦°æ¾åÍºÉ§»á¤Ï¡¢¡Öº´Æ£Æä·¯¡¢¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¾©³Ø¶âÂè19´üÀ¸¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¤Þ¤À¸«¤Ì°ìÆü°ìÆü¡¢Ì¤Æ§¤Î°ìÊâ°ìÊâ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·Ð¸³¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î°ìÆü¤â¡¢¤É¤ó¤Ê°ìÊâ¤â¥Ñ¥º¥ë¤Î¥Ôー¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÆ»¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼ã¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
