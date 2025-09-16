【とっとこハム太郎】マフラーちゃんのお誕生日！ 25周年最新情報公開！
本日、9月1６日（火）はちび丸ちゃんのお世話大好きなお姉さんキャラ、マフラーちゃんのお誕生日！ アニメ放送25周年記念イヤーの『とっとこハム太郎』最新情報が公開された。
＞＞＞マフラーちゃんや新作アイテムをチェック！（写真12点）
アニメ「とっとこハム太郎」は、好奇心旺盛なハムスター・ハム太郎と飼い主のロコちゃん、また、ハム太郎の周りに集まるハムスターの仲間たち｢ハムちゃんず｣の日々を描く一躍ブームを巻き起こした大人気アニメです。
TVシリーズのほか、劇場版やOVAも展開。「ハム太郎とっとこうた」「200%のジュモン」などの今でも皆が歌える耳に残るキャッチーな楽曲も大人気を博し、”ハムちゃんず”たちが使う「へけっ」などの”ハム語”も当時の子どもたちのなかで大流行し、平成を代表するアニメとして、今もなお人気を誇っています！
2025年5月3日（土）のハムちゃんず・こうしくんのお誕生日を皮切りに、アニメ『とっとこハム太郎』放送25周年イヤーがスタート。アニメ『とっとこハム太郎』シリーズは、2025年7月で、2000年のTVアニメの放送開始から25周年を迎えている。
このTVアニメ『とっとこハム太郎』25周年を記念して、アニメ『とっとこハム太郎』シリーズのPrime Videoでの追加話数の配信が本日からスタートした。以降も、アニメ『とっとこハム太郎』シリーズは順次配信開始されるので、お楽しみに。
また、「フロッキードール」や古川紙工とコラボしたステーショナリーなど『とっとこハム太郎』のグッズも続々登場する。
さらに、『とっとこハム太郎』公式サイトの記念企画「みんなでかこう！ハム太郎にプレゼント」では、原作者・河井リツ子先生が審査員となって選んだ特別賞の受賞者が本日発表される。
TVアニメ25周年記念企画の第二弾「みんなでうたおう！とっとこうた」はまだまだ募集中。友だちや家族、大勢で歌ってもいいし、素敵なふりつけをつけた楽しい動画なども大歓迎。応募者全員にスペシャルデザインのハム太郎が描かれたデジタルカードがプレゼントされるので、ぜひ参加してみよう。
9月にはあの「ハムちゃんず」のお誕生日も！ また何かお知らせがあるかも……との事なので、続報もお見逃しなく。
（C）河井リツ子／小学館
