この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「シンプルに暮らす40代独身OL」を運営するあきさんが、新築マンション購入の実体験をもとにした動画「【宅建士が解説！】新築マンション購入で絶対見逃せない重要事項説明書＆売買契約書の見るべきポイント」を公開した。宅建士の資格を持つあきさんが、契約時に見落としがちな注意点を具体的に語っている。



動画の中であきさんが最初に取り上げたのは、毎月必ず発生する「管理費」と「修繕積立金」といった固定費だ。購入検討者の多くはローンの返済額に目が行きがちだが、「ローン以外にも継続的な支出があることを忘れてはいけない」と強調する。

特に修繕積立金については、「新築分譲時に低めに設定されているケースが多い」と警鐘を鳴らす。その背景には「少しでも安く見せて販売を進めたい」というデベロッパー側の戦略があるという。あきさんは「国土交通省が提示するガイドラインから大きく乖離した水準に設定されている物件も少なくなく、10～15年後に大規模修繕のタイミングで急激な値上げが行われる可能性が高い」と説明。場合によっては「一括で100万円以上徴収される」事例もあるとし、「必ず長期的なシミュレーションをして、無理のない返済計画を組むことが大切」と注意を促した。



続いて言及したのは、マンションが建つ「用途地域」とその周辺環境だ。あきさん自身が購入した物件は商業地域に位置しており、「利便性は高いが夜中は酔っ払いの声で眠れないこともある」とリアルな体験を語った。便利さの裏にある生活環境の違いは、住んでからでないと気づきにくい部分であり、「神経質な人ほど契約前に用途地域をチェックしておくべき」と強調した。



さらに動画では、特記事項についても、「実際には気にならない内容が多いが、100メートル先のイベントの音が聞こえるとは思わなかった」と、自身の体験を通じて軽視できない点を指摘。「重要事項説明にサインをすれば、その内容を承諾したとみなされるため、後から苦情は言えない」と視聴者に念を押した。アフターサービスについては「保証期間内のチェックが重要」と繰り返し訴えた。実際に自身のマンションでも「玄関タイルの割れに気づいた時には保証が切れており、修繕費を自己負担せざるを得なかった」と振り返り、早い段階での入念な確認を勧めた。



最後に「今回は一般的なチェックポイントではなく、実際に自分が重要だと感じた部分を中心にお伝えした」と動画の狙いを説明。「細かい文字が並んで読むのは大変だが、重説や契約書を軽視すると後悔につながる。購入前に必ず時間をかけて確認してほしい」と強調した。動画の最後には「次回はいよいよシリーズ最終回」と予告し、視聴者の期待を高めて締めくくった。