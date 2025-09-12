子どもへの「サプライズ」は台無し！宅配員が「おもちゃ」とバラして母親をがっかりさせた理由【作者に聞く】
クリスマスや誕生日プレゼントをネットで注文する人は多いだろう。しかし、荷物が届いたとき、子どもが玄関に出てきて「これ何？」と聞かれたら？サプライズを成功させたい親と勘が鋭い子ども。この間で機転を利かせなければいけない宅配ドライバーの姿を描いた、漫画家ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)の『運び屋ゆきたの漫画な日常』から、「サプライズ」のエピソードを紹介する。
子どもの誕生日プレゼントをネットで注文し、荷物が届いたときのこと。ちょうど子どもが玄関に駆け寄りドアを開けてしまった。子どもが配達員に「これ何？」と尋ね、親は内心「そんなこと聞かないで！」と大慌て。特にクリスマスの時期は、宅配業者が最も忙しい時期でもある。
ゆきたさんは、家族に内緒の荷物はときどきあると語る。「ご家族のいない時間を指定されていたり、家に配達に来られるとまずいので、営業所での引き取りになっていたり…。特にクリスマス前にはそういったことが多いので、僕らもある程度、気を遣ったりもします」と語る。
慣れた配達員は、「かっこいい服だね〜」と機転を利かせ、子どもの意識を逸らすことに成功した。しかし、ゆきたさんは新人だったころ、うっかり「おもちゃ」だと教えてしまい、母親にがっかりされた経験があるという。「以来、子どもさんにはおもちゃとかお菓子だとか、余計なことは言わないようにしてきました」と、この失敗から学んだことを明かした。
■プロの配達員が語る、サプライズ成功の秘訣
ブログでは、子どもにバレないようにビールケースにプレゼントを入れて宅配に出す、一枚上手なおじいちゃんの話なども収録されている。宅配便のトラブルや面白いエピソードを読みたい人は、ぜひゆきたこーすけさんのブログ『運び屋ゆきたの漫画な日常』を訪れてみてはいかがだろうか。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
