【30MS 星井美希 (20th Anniv. YOU AND アイ！)】 開発・発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2025年9月13日 価格：5,060円 ジャンル：プラ モデル サイズ：全高約150mm

BANDAI SPIRITSのオリジナルガールズプラモデル「30 MINUTES SISTERS」とアイドルプロデュースゲーム『アイドルマスター』とのコラボ第3弾「30MS 星井美希 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」が9月13日に発売する。

「30MS 星井美希 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」

2025年7月26日に『アイドルマスター』シリーズは20周年を迎え、様々なイベントやコラボが実施されている。

本アイテムでは「30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」、「30MS 如月千早(20th Anniv. YOU AND アイ！）」に続く30MSコラボ第3弾で、765プロダクション所属のアイドル「星井美希」が20周年記念衣装「ＹＯＵ ＡＮＤ アイ！」を身に纏った姿で30MSフォーマットで立体化される。

765プロダクションの星井美希はどんなアイドル？

最初に「星井美希」について少し解説していきたい。

「星井美希」は765プロダクションに所属するアイドルで、天才肌の超マイペース少女。眠れる才能は規格外で、ボーカル、ダンス、ビジュアルと高いポテンシャルを秘めている。『アイドルマスター』シリーズではXbox360版「アイドルマスター」にて新たに765プロダクションに所属したアイドルとして初登場し、『アイドルマスター ミリオンライブ！』でも765PRO ALLSTARSの一人として活躍している。

今回の30MSシリーズとのコラボでは、『アイドルマスター』シリーズ20周年曲であり、6ブランドのアイドルたちが歌う「アイ NEED YOU（FOR WONDERFUL STORY）」で披露された衣装「ＹＯＵ ＡＮＤ アイ！」衣装で立体化されている。

30MSではアイドル「星井美希」がどのように表現されているのか？ 気になる造形、可動を見ていこう。

「30MS 星井美希 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」パッケージイラスト

「星井美希」に合わせた印象的なフェイスパーツ

まずは、ランナーを見ていこう。基本的な収録ランナーは「30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」、「30MS 如月千早 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」と同様のボディパーツが収録されている。

本キットでは「星井美希」のヘアスタイルを再現したヘアパーツや表情パーツ、一部装飾パーツが入っており、組み立てるだけで全身が完成するオールインワンアイテムとなっている。

ランナーは合計9枚と枚数を抑えつつ、交換用手首パーツや衣装の装飾など細かいパーツが収録されている。スカートはシートパーツとなっており、こちらは2枚収録されている。

成型色は肌色や髪のイエロー、衣装の基本色となるホワイト、ブラックが収録されている。また、クリア成型の2色が収録されている。

タンポ印刷済み表情パーツは3種類あり、「ウィンク顔」、「笑顔」、「あくび顔」がラインナップ。スカートのシートパーツには細かい模様がプリントされている。

Aパーツ、Bパーツ

Cパーツ、Dパーツ

HA-Cパーツ、TA-C1～4パーツ

スカートA、B

パーツを確認したところで、次は組み立て工程を紹介していく。

毛先まで作り込まれたヘアスタイルに「星井美希」らしい表情パーツ

最初の組み立てはフェイスパーツ。

タンポ印刷済み表情パーツ3種はそれぞれ口元が別パーツとなっている。口は塗装済みパーツとなっており、組み立てるだけで色分けが表現できる。

「ウィンク顔」、「笑顔」とファンを魅了するアイドルらしい表情となっており、日常的なシーンはもちろん、ライブシーンでも映えるデザインとなっている。

そして「あくび顔」は寝ることが特技の「星井美希」ならではの表情パーツとなっている。大きく口を開いて、口元が少し震えているような造形となっており、「あふぅ」と聞こえてきそうな出来栄えとなっている。

【フェイスパーツ】

フェイスパーツの組み立て

頭部は大きく広がったロングヘアに髪飾りを付けた髪型を再現できる。構造は大きく分けて、後頭部、表情パーツ、前髪で構成されている。

後ろ髪などの外に広がる毛先も細かくパーツ分けされ、より立体感ある仕上がりとなっている。ヘアスタイルは左側頭部に髪飾りを着けたものと髪飾りなしのものを選択して組み立てることができる。

髪飾りパーツは小さいパーツなので、ランナーからの切り離しに注意してほしい。また、天頂部の髪パーツも細い造形なので、ランナーからの切り離し、組み立てに注意したい。

【頭部】

髪飾りありのヘアスタイル

次に胸部の組み立て。「30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」、「30MS 如月千早 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」と同様の構造で、内部に肩の関節、腰への接続部を持ちつつ、特徴的な襟やリボンの色分けも細かいパーツ分けで再現されている。ボタンやベルトのモールドもあり、見ごたえ抜群の造形。

パーツ分けによって組み立てるだけで満足度の高い仕上がりとなっている。

【胸部】

胸部組立

続いて、腕部の組み立てに入る。関節は肩、肘、手首に備わっている。肘周りはクリアパーツが使用され、イラストイメージに近い衣装の質感が再現されている。右手にはブレスレットを通す作りとなっている。

【腕部】

腕部組み立て

交換用手首パーツは握り手の他、開き手やマイクの持ち手など左右セットで5種類が収録されている。グラビアのポージングやライブでのアピールなど細やかな表現が楽しめる。

【交換用手首パーツ】

腰回りと脚部の組み立て。脚部は太もも、膝、足首に可動軸を備え、大腿部にもロール軸が備わっている。足元はブーツタイプの造形。艶消しによる肌の柔らかい質感も作り込まれている。

股関節は軸に関節パーツを差し込む構造。引き出し機構があるためS字ポーズなどの繊細な表現もすることもできる。

スカートシートはそれぞれ張り出している部分を、切り込み箇所に差し込んで円形に形成する。張り出し部分への差し込みの際はピンセットなどを使用して引っ張り込むと組みやすい。

【腰回り、脚部】

脚部の組み立て

腰回りの組み立て

スカートのシートは内側に差し込んで円形に形成

そして、ここまで組み立てた各パーツを合わせることで「30MS 星井美希 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」が完成する。

また、オプションパーツとしてマイクを組み立てることができる。構成は持ち手部分とヘッドケースと合わせる簡単なものとなっている。

【マイク】

これで組み立てが完了した。次は「30MS」シリーズで表現された「星井美希」の魅力を紹介していこう。

