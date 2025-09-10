黒にも白にも「良い効果がある色」モノトーンが見違える「メリットばかりの服」

モノトーンといえば白と黒、という決まりきったイメージにささいな変化を。ポイントは、黒よりも緊張感なく、白よりもクールという間をつけるグレーの選び方。少しの色の差で、仕上がりが大きく変わる組み合わせ方をご紹介。







「黒に近くて華やぐ」ツヤをまとったグレー

知的なイメージのグレーを、エレガントな装いの調整役に抜擢。存在感がきわ立つレディなアイテムに、光沢のあるグレーを組み合わせれば、シャープなままドレスアップがかなう。







クラシカルに端正なワイド

黒サテンドレス／グリードインターナショナル グレーパンツ／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店） バッグ／ザ・パース（プレインピープル青山） パンプス／THROW by SLY（バロックジャパンリミテッド）



首元の深めのVとタイトなシルエットで、エレガントなムード漂うサテンドレス。１枚で着るとコンサバ感が気になるところを、わずかなグレーで支えることで適度なカジュアルダウンを図れる。







縦に流れるオーガンジーパンツ

黒ロンT／ベースレンジ（アダム エ ロペ） グレーオーガンジーパンツ／HER. バッグ／リンク フラットシューズ／PIPPICHIC（ベイジュ）



やわらかなロンTに、ゆったりとした落ち感をあわせもつオーガンジーパンツ。一見シンプルな組み合わせも、きらびやかな素材の光沢によって、動きのあるグラデーションが誕生。ロンTのくしゅっとした風合いと、パンツの自然なシワ感で抑揚づくりに一役。







緊張感のある上下セット

黒ジャケット／チノ（モールド） グレーキャミソールトップス 、グレースカート／ともにエディション（エディション 表参道ヒルズ店） サンダル／FLATTERED（ショールーム ロイト）



背中が大きく開いたセンシュアルなセットアップ。いやみのない女っぽさをかなえられるのは、黒＋グレーで知的なイメージを保てるから。スカートのわずかなスリットも相まって、まじめなセットにキレが加わる。







