【Hollow Knight: Silksong】 9月4日 発売 価格：2,300円（Steam）

Team Cherryのプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Nintendo Switch 2/PC（Steam）用アクションアドベンチャー「Hollow Knight: Silksong」が「OpenCritic」のレビュー集計で100点を獲得した。

「OpenCirtic」は海外のレビュー収集サイトで各社のレビューを集計し、スコアを算出している。今回「Hollow Knight: Silksong」に対して、Screen Rantが10 / 10.0、CG Magazineが10 / 10.0、Andrenoobが10 / 10.0、Game8が98 / 100、NoobFeedが100 / 100、GaminBoltが10 / 10.0、Digitale Animeが10 / 10.0、GamesCreedが5 / 5.0の評価を出している。

本作は古代のムシたちの王国を探索する「Hollow Knight（ホロウナイト）」の続編で9月4日に発売した。

「Hollow Knight: Silksong」では前作でも登場したハロウネストの王女「ホーネット」を主人公として、絹（Silk）と歌（Song）に支配された古代のムシ王国「ファールーム」を舞台に冒険する作品となっている。

速さとしなやかさを兼ね備えた戦闘や動きも攻撃方法もバリエーション豊かな新たな強敵たち、探索要素と前作からさらにパワーアップしている。

