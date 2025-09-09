¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¡×¤¬£·°Ì¡¢¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤Î°ÛºÌ¿Íµ¤¤Ç´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ËºÆ¤ÓµÓ¸÷¡ãÃíÌÜ¥Æー¥Þ¡ä
£±¡¡²¼¿åÆ»
£²¡¡¿Í¹©ÃÎÇ½
£³¡¡¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー
£´¡¡¹ñÅÚ¶¯ð×²½
£µ¡¡³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅ
£¶¡¡ËÉ±Ò
£·¡¡È¾Æ³ÂÎ
£¸¡¡¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó
£¹¡¡£Ê£Ð£ØÆü·Ð£´£°£°
£±£°¡¡ÃÏÊý¶ä¹Ô
¡¡¤ß¤ó¤«¤Ö¤È³ôÃµ¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¿Íµ¤¥Æー¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¡×¤¬£·°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤ÇÌÜÀè¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿ー¤Ë»ñ¶â¤¬´ÔÎ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø»Ø¿ô¡Ë¤Ï£³ÆüÂ³¿¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹·÷¾å¸Â¶á¤¯¤Þ¤Ç¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¡¢£¸·î£±£³Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿Ç¯½éÍè¹âÃÍ¤ò»ë³¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â½ÐÃÙ¤ì¤ëÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¥»¥¯¥¿ー¤Ë¹ñÆâ³°µ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤«¤¤»Ï¤á¤¿¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ç¤â£Á£ÉÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë·Ð±Ä¤Î½Å¿´¤òÃÖ¤¯´ë¶È¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤´ë¶È¤È¤Î´Ö¤Ç³ô²Á¤Ë³«¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢¤Ç¤Ï¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857.T>¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤ÏÊÆ£Á£ÉÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¸þ¤±¤ËÈ¾Æ³ÂÎ¸¡ººÁõÃÖ¤òÇ¼Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÀÓÌÌ¤Ç¤âÏ¢Æ°À¤¬¹â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¾¶áÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óµÚ¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Àß·×¡¦³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥íー¥É¥³¥à¡ãAVGO¡ä¤¬¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤òÄ¶¤¨¤ë¹¥·è»»¤Ç³ô²Á¤òÂç¤¤¯¾å¾º¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤Ø¤ÎÇã¤¤¤òÍ¶Æ³¤¹¤ëÇØ·Ê¤È¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤ÏÁ´»Ô¾ì¤òÄÌ¤¸¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÃÇ¥È¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¿Íµ¤¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ³ôÁ´ÂÎ¤Î¶¯¼å¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡Æü·ÐÈ¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®<200A.T>¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¥Þ¥É¤ò³«¤±¤Æ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¶ÉÌÌ¤Ë°Ü¹Ô¡¢ÆüÂ°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Ç¤â±ÀÈ´¤±¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÅª¤Ë¿·ÇÈÆ°¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖÂç¼ê¤Ç¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤ëÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035.T>¤ä¥Ç¥£¥¹¥³<6146.T>¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯<6920.T>¡¢£Ó£Ã£Ò£Å£Å£Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<7735.T>¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤«¡¢ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎÀß·×³«È¯¤Î¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¥È<6526.T>¤ä¥Þ¥¤¥³¥ó¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥ë¥Í¥µ¥¹¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹<6723.T>¡¢È¾Æ³ÂÎ¥·¥ê¥³¥ó¥¦¥¨¥ÏーÀì¶ÈÂç¼ê¤Î£Ó£Õ£Í£Ã£Ï<3436.T>¤Ê¤É¤âÊ»¤»¤ÆÃíÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
