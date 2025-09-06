フロプレステージュ、9月の「FLOの日」は、″シャインマスカット″をたっぷり使った限定タルト秋の味覚を満喫できるラインアップ。

フロジャポンが運営するフロプレステージュでは、毎月6の付く日を「FLO（フロ）の日」として、限定タルトやお得なスイーツ・デリカを販売。9月の限定タルトとして「シャインマスカットのタルト」が登場します。

みずみずしいシャインマスカットのタルト

毎月6日・16日・25日から27日の計5日間を「FLOの日」として、お得な商品を販売します。

9月の「FLOの日」限定タルトは、みずみずしく色鮮やかなシャインマスカットを使用した「シャインマスカットのタルト」が登場。日によって異なる「シャインマスカットのタルト」が販売されます。

9月6日限定で販売するのは、アールグレイが香る紅茶ダマンド台の「シャインマスカットのタルト〜紅茶ダマンド〜」。サイズは約14cmです。

9月16日限定でまろやかな酸味で人気のチーズ台「シャインマスカットのタルト〜チーズ〜」が登場します。サイズは約15cm。

9月25日から27日の3日間は、サクサク食感が楽しめるダマンド（アーモンドクリーム）台の「シャインマスカットのタルト〜ダマンド〜」です。サイズは約14cm。

味が異なるタルト台との組み合わせを食べ比べてみるのも良さそうです。

価格は各1393円。

人気スイーツやデリカもお得に

9月の"FLOの日"には、人気定番商品の「FLOのこだわりプリン」や「カヌレ」、店舗で焼き上げる「フィナンシェマルグリット」が、FLOの日限定価格で登場します。

・FLOのなめらかプリン

通常価格367円→313円に。

・カヌレ

カヌレ〜プディング〜（1個）...通常価格280円→205円

カヌレ〜ショコラ〜（1個）...通常価格280円→205円

カヌレギフト＜3個入り＞...通常価格950円→723円

カヌレギフト＜6個入り＞...通常価格1792円→1339円

・フィナンシェ マルグリット

通常価格183円→140円に。

・サーモンと緑黄色野菜のクリームグラタン

9月6日と16日限定で通常価格313円→259円（100gあたり）に。デリカ取扱店舗限定です。

・ラザニア

9月25日から27日までの3日間は、通常価格345円→291円（100gあたり）の特別価格になります。デリカ取扱店舗限定です。

FLOの日の限定タルトやお得なスイーツなどは、いずれも数量限定のため、売り切れる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ