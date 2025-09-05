この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が明かす「股関節は無理せず緩めて、美尻を目指そう」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「テラストーンを使った、桃尻になるながら簡単に股関節も柔らかくする方法！！痛み解消！！」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、股関節のトレーニング方法について解説した。 片岡氏は「今日は股関節のトレーニング、開脚をした状態でやるっていうものをお伝えしていきたいと思います」と語り、姿勢やポイントを丁寧にレクチャーしている。



トレーニング中のポイントとして、「お膝が内側に入らないように外側を向けてあげて、骨盤を立てて」と具体的な動きを強調。さらに、「骨盤が立ててあげるっていうのを意識してください」と正しい体勢の重要性を繰り返しアドバイスした。また、道具として「テラストーン」を使うことで「直接肌に触ってあげる方がより効果的」とし、内転筋の付着部や股関節周辺にあてて筋肉を緩める方法も伝授。



トレーニングの実践では、「手と自分の足の力両方で外に緩める」を10回程度繰り返すよう推奨し、「上半身も股関節もなるべくリラックスした状態でやるのがポイントです」とリラックスの重要性を強調。テラストーンについては、「ずっと温かい状態が肌にくっついている限り、そんなに温度が下がらないので、途中で下がっちゃったらまた温めて」とアドバイスを添える。



最後には「股関節が伸びすぎても、いきなりグイグイしてしまうと痛まってしまうので、必ずクールダウンをしてから終わりという形にしてください」と、無理をせずケガを防ぐための注意点も述べている。



動画の最後に片岡氏は、「股関節なのでね、本当に無理をせずにグイグイしない。故障をしないように気を付けていただきたいと思います」と呼びかけ、動画を締めくくった。