清水尋也容疑者逮捕 事務所が謝罪「今朝のニュース速報で初めて知り大変困惑しております」【全文】
【モデルプレス＝2025/09/03】9月3日、俳優の清水尋也容疑者（26）が麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことがわかった。これを受け所属事務所「オフィス作」がコメントを発表した。
【写真】最終回直前の日曜劇場に出演している清水尋也
清水容疑者の逮捕報道を受け、事務所は「この度は、弊社所属 清水尋也の報道に関しまして、関係者の皆様並びに応援してくださる皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております」と明かし「今現在の清水尋也の状況につきましては、警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、弊社では報道以上の情報を把握できておりません」と現状を説明した。
今後、弁護士を通じ事実確認を進めていくとし「状況がわかりましたら関係者の皆様へ即急にご報告させて頂きます」と伝えている。
清水容疑者は1999年6月9日生まれ、東京都出身。2012年、映画「震動」で俳優デビュー。主な出演作は映画「渇き。」（2014年）、「ソロモンの偽証 前篇・事件／後篇・裁判」（2015年）、「ちはやふる 上の句・下の句／結び」（2016、2018年）、「東京リベンジャーズ」シリーズ（2021、2023年）、NHK朝ドラ「おかえりモネ」（2021年）、TBS系ドラマ「Eye Love You」（2024年）、「海に眠るダイヤモンド」（2024年）などがある。
また、現在放送中の嵐の松本潤が主演を務めるTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」（毎週日曜よる9時〜）に出演。主要キャストである3年目の内科専攻医・鹿山慶太を演じており、9月7日には、最終話の放送を控えている。（modelpress編集部）
この度は、弊社所属 清水尋也の報道に関しまして、関係者の皆様並びに応援してくださる皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております。
今現在の清水尋也の状況につきましては、警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、弊社では報道以上の情報を把握できておりません。
これより弁護士を通して事実確認を進めてまいります。
状況がわかりましたら関係者の皆様へ即急にご報告させて頂きます。
ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、
深くお詫び申し上げます。
2025年9月3日
有限会社オフィス作
【Not Sponsored 記事】
