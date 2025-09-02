嵐・櫻井翔＆相葉雅紀、セブンの推しグルメを告白。「量もちょうどいい」「すごいワクワクして」私生活でリアルに買ってる商品って？

2025年9月2日、都内で行われた「セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会」に嵐の櫻井翔さんと相葉雅紀さんが登壇しました。

9月3日から全国で放映される新テレビCMでは、2人が地球にやってきた「宇宙人」役で共演します。

発表会では、新イメージキャラクターに就任した2人が、撮影のウラ話やお気に入り商品など、穏やかな空気感でトークを繰り広げました。

2人のハートを掴んだのは...？

櫻井さんと相葉さんが地球に降り立った宇宙人役を、天海祐希さんが店舗オーナー役を演じる、ドラマ仕立ての新CM。宇宙人とオーナーの出会いから、アルバイトとして働きはじめる様子を描いた、ユニークで心温まる内容です。

櫻井さんは「緑のユニフォームを着られたことが、ちょっと現実じゃないみたいな感じでした」と撮影を振り返り、相葉さんは「セブン-イレブンさんを冷蔵庫みたいに使っていたので、とても嬉しく思っています」と、かみしめるように出演への喜びを話しました。

セブンのお気に入り商品は...

セブンのお気に入り商品について質問を受けた2人。、相葉さんは「７プレミアム 鮭とば ３０ｇ」（537円）をチョイス。「味がめちゃくちゃ美味しいんですよ。すごい染みてて」と魅力を語り、「量もちょうどいい。1回の晩酌の量でちょうどなくなるくらい」と絶賛。

櫻井さんが選んだのは、レジ横で販売している「お店で揚げたシュガードーナツ」（140円）。店内調理による、揚げてから直前の砂糖をまぶすまでの工程の"ライブ感"に感動したそう。「ライブ感があってすごいワクワクして美味しかったです。今のお気に入りです」と、声を弾ませていました。

新CMには、ボリューム満点の新商品「旨さ相盛おむすび」が登場。上部と中具の2ヵ所にたっぷりと盛り付け、2つの具材が織りなす贅沢な美味しさを、最後まで堪能できます。

味は全3種。価格は311円〜。9月6日から全国で順次発売です。

2人が出演するテレビCMの新シリーズは、9月3日から全国で放送されます。

