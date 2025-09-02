この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が直伝！「手のひらを押すだけで痩せる」奇跡のダイエット術に注目

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「手のひらを押すだけで、簡単に痩せる方法！ダイエットを効率的に！」にて、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、これまで未公開だった手もみセラピーを用いたダイエット方法について詳しく語った。動画冒頭では「手のひらを押すだけで、実は代謝を上げていくので、痩せるんですね」と独自の見解を示し、「ちょっと痩せたいなとかダイエットしたいなと思っている方は、ぜひ動画を最後までお付き合いください」と視聴者に呼びかけた。



今回は体型別、特に日本人に多いと言われるリンゴ型体型＝全体的にぽっちゃりした人向けのダイエット手もみ法を紹介。「リンゴ型体型の方は、特に糖質の代謝が苦手なので、なるべく炭水化物は控えて、どうしても食べたくなったら“おにぎりよりから揚げ”のチョイスがおすすめ」と具体的な食事アドバイスも披露した。



そして、リンゴ型体型に効果的な手もみセラピーとして、①膵臓、②十二指腸、③小腸の3箇所の反射区を押す方法を具体的に解説。「場所は人差し指と親指の間の水かきのところ」や「親指の膨らみの頂点」など、誰でもわかりやすいポイントを説明しつつ、「7秒を3回繰り返して押すこと」「深く押したい場合は親指の角を使ってもOK」「ビリビリした場所に当たったら、それは効果が出ている証拠」と実践的なアドバイスを重ねた。



動画の締めくくりには「以上がリンゴ型体型におすすめの手もみセラピーでした。ぜひ押してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました」と、ダイエットに悩む人々へエールを送って動画を終えた。