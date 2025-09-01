8月29日、女優の趣里（34）がインスタグラムを更新。ボーカルダンスグループ「BE:FIRST」の三山凌輝（26）と入籍したことを正式に発表した。第一子がお腹にいることも明かされ、芸能界やファンの間では祝福の声が上がっている。

【写真】水谷豊が趣里の背中をそっと押す姿ほか、伊藤蘭の隣でお腹に手をやる趣里…家族3人横並びで歩く様子など

趣里の母である歌手・伊藤蘭（70）も、娘の結婚発表を受けて、自身のインスタグラムでこうメッセージを送った。

〈趣里 心からおめでとう 母はずっと見守っていました もちろんこれからもずっとね〉（原文ママ）

続けてハッシュタグで〈HappilyEverAfter〉（末長く幸せに）、〈LoveAndHappiness〉（愛と幸せ）と綴り、娘と義理の息子となった三山の名前も添えた。

昭和の伝説的歌謡アイドル「キャンディーズ」の元メンバーだった伊藤が、趣里を出産したのは1990年9月21日のこと。伊藤はこのとき35歳で、当時としては高齢出産だと心配されていた。スポーツ紙記者が話す。

「『趣里』という名前は、夫で俳優の水谷豊さんと2人で真剣に話し合って決めた名前。水谷さんが“趣”という漢字が好きで、どうしても使いたいと悩んでいたところに、蘭さんが“里”という字をつけ加えた“合作”だそうです。当時の『週刊女性』で、蘭さんは出産時のことを『ほんとに、想像を絶するものでした』と語っています。

趣里さんは今回、出産の時期を明らかにしていませんが、来月に35歳の誕生日を控えていることを考えると、蘭さんと同じ歳に出産する可能性があります」

大物芸能人の間に生まれた趣里。幼少期はもっぱらバレエに打ち込むも、中学卒業後の“バレエ留学”で大怪我をし、プロを断念。人生で初めての“挫折”に、彼女は精神的にかなりまいったようだ。この時の思いを、趣里は「AERA」のインタビューで「目標を失って、この先どうやって生きていこう？ というところまで追いつめられました」とまで語っている。

だが、失意の底にありながらも、表現への熱意は消えなかった。芸能界で活躍する両親の活動を見て、自然と心は俳優の道へと惹かれていく。前出の記者が続ける。

不仲説のイメージも変わらぬ“母の愛”

「父である水谷さんからは小さい頃から『お前は芸能界には来ないほうがいい』と言われ育ってきたそうです。いわゆる“2世芸能人”であることへの、繊細なコンプレックスもあり、2011年のデビューからしばらくは両親の名前を大っぴらにせず、地道に活動を続けてきた。実際、当時は趣里さん自身がマスコミなどで両親について触れることはなく、蘭さんたちも夫婦の対談記事でさえ、娘の名前を出さなかった」

そんな親子関係に、一時は“不仲説”まで囁かれた。

「2013年、趣里さんが当時、同業者と同棲をしていたことが明かされ、そのことに水谷さんが難色を示して、実家に連れ戻したなどとまことしやかに報じられました。

また2018年、趣里さんが映画『生きているだけで、愛。』で、初の日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した際には、『劇中のヌード描写に水谷が激怒した』といった一部週刊誌の報道もあった。このことについては水谷さんが『実は後押ししていた』と明確に否定しています。しかし、こういった報道のイメージもあり、最近まで蘭さん夫婦と趣里さんは“仲が悪い”というイメージも広まっていた」

しかし、“母の愛”は不変だった。2019年秋、飲食店で水谷一家を目撃したという人物が明かす。

「客単価2万円はくだらない都内の高級イタリアンで、家族でディナーを楽しんでいました。

皆さんが店を出たとき、ちょうど雨が降っていたのですが、傘が1本しかなかったようで、途中で水谷さんは自身が雨に濡れるのをいとわず、妻と娘に傘を譲っていました。母娘の相合傘で肩を寄せ合い、楽しそうに会話しながら歩いていた。

趣里さんは食べすぎたのか、お腹にそっと手を当てていて、蘭さんは優しげな眼差しを向けていました」

別のスポーツ紙芸能デスクもこう語る。

「蘭さんは、『七光りと呼ばれるのは嫌だ』と悩んでいたデビュー当時の娘を、自分と同じ芸能事務所に所属させ、公私ともに趣里さんを支えてきた。今回、『三山さんとの結婚に難色を示している』という報道があったのも、ひとり娘を愛しているゆえ。

また、ことし1月には、蘭さんのコンサートのファイナル公演で趣里さんがサプライズ出演。『（母親と）不仲とか書かれてますけど、ウソです！(笑)』と、声高らかに“不仲説”を払拭しています。今も昔も、変わらず蘭さんは趣里さんのいちばんの心の支えなのです」

“年下の男の子”を家族に迎えた蘭さん一家。これからも末長く、家族全員で幸せな人生を歩んでほしい。