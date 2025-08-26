パートナーである「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）の金銭トラブルの余波を受けている女優・趣里（34）。ふたりは結婚目前とみられていたが、今年4月に『週刊文春』が三山の”結婚詐欺疑惑”を報じたことで、すっかり予定が狂ってしまったようだ。ところが、そんな2人がこの8月上旬に区役所を訪れていたことを『FLASH』が報じている。ある芸能関係者が証言する。【写真】「お腹にそっと手を当てる」趣里、隣には伊藤蘭が寄