日本サッカー協会（JFA）は28日、日本代表の米国遠征メンバーを発表した。MF遠藤航（32＝リバプール）を筆頭にDF長友佑都（38＝FC東京）らがメンバー入り。3月にW杯北中米大会の出場権獲後、6月のW杯アジア最終予選ではコンディション考慮で招集が見送られていたMF三笘薫（28＝ブライトン）ら一部の常連組も名を連ねた。

一方でMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）、FW中村敬斗（25＝スタッド・ランス）、MF田中碧（26＝リーズ）、MF守田英正（30＝スポルティング）、DF菅原由勢（25＝ブレーメン）らが選外となった。

鎌田、田中、守田は負傷の影響とみられる。中村は移籍を希望していると言われており、菅原はイングランド2部サウサンプトンからブレーメンへの移籍が発表されたばかりだ。

▽米国遠征メンバー

【GK】早川友基（鹿島）大迫敬介（広島）鈴木彩艶（パルマ）

【DF】長友佑都（FC東京）荒木隼人（広島）板倉滉（アヤックス）渡辺剛（フェイエノールト）安藤智哉（福岡）瀬古歩夢（ルアーブル）関根大輝（スタッド・ランス）

【MF/FW】遠藤航（リバプール）伊東純也（ゲンク）南野拓実（モナコ）三笘薫（ブライトン）小川航基（ナイメヘン）前田大然（セルティック）堂安律（フランクフルト）上田綺世（フェイエノールト）町野修斗（ボルシアMG）佐野海舟（マインツ）久保建英（Rソシエダード）細谷真大（柏）望月ヘンリー海輝（町田）鈴木唯人（フライブルク）藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）