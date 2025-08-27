どれだけ歩いても疲れないクッション性「スタイル良く履ける」スニーカー





「合わせやすい・スタイルUP・疲れない」スニーカー

存在感を放つボリューミィなソールは、それ自体に奥行きがあるから、はくだけで簡単にコーディネートにメリハリが出せる便利なタイプ。そんな「ハイソール」スニーカーの名品集。

これからはヒールよりも「ソール」 スタイルUPに直結する「歩きやすくて疲れない」スニーカー







OAO

「伝統素材が生み出す美配色」

黒スニーカー／OAO（OAOサポートセンター） 生地の色によって織り方や製法が異なる、上質なテキスタイルを用いた造形美が魅力の「FABER」。厚さ約5.8cmのVibram®︎社の最新ソールを採用し、高反発ウレタンインソールとコルク製中底を組み合わせることで過去最高の柔らかな履き心地を実現。







New Balance

「同色レザーのNがさりげないポイントに」

CT302 白スニーカー／ニューバランス（ニューバランスジャパンお客様相談室） 分厚いソールと歩いても疲れないクッション性の高いソール。厚地のホワイトレザーとバックの上部に施されたネイビーの好配色。上質でいてシンプル、履き回しもきく白スニーカーとしてストックしておくと重宝する1足。







THE NORTH FACE

「グレージュ＋ベージュの好マッチ」

ドローコードベージュスニーカー／THE NORTH FACE（ゴールドウイン カスタマーサービスセンター） デイリーからアウトドアシーンまで活躍が見込めるサンダルのようなスニーカー。ソックスでも遊べてムレにくいスリット入りアッパーに、弧を描いたアウトソールがノンストレスな履き心地を約束。







