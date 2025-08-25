ネイルメディア「ネイル女子」を運営するアウトオブザボックス（東京都中央区）が、大学を卒業した30代の女性を対象に、大学時代に関する調査を実施。その一環で調べた「大学時代にファッションの参考にしていた女性有名人」の結果をランキングで紹介しています。

調査は、8月8〜12日にかけて、30代の女性108人にインターネットで行われました。

3位はモデルで俳優の佐々木希さん（37）とシンガーソングライターの西野カナさん（36）でした。ともに12票を獲得。佐々木さんに対して回答者からは「きれいでかわいくて理想の女性だったから」（専業主婦）、「かわいいし服のタイプも同じだったから」（専業主婦）などの声が寄せられたということです。

一方の西野さんには、「歌が好きで好きになったが、かわいいファッションとメークを真似したくなったから」（会社員）、「ファッションがすごくフェミニンで、そのかわいさに憧れたから」（自営業）といった感想が見られたとのことです。

2位は俳優の石原さとみさん（38）でした。「清楚系はモテると思っていたので、石原さとみさんを参考にしていました」（会社員）、「いろんなドラマに出ていて、いつもかわいくて憧れていたから」（会社員）、「自分たちの年代では、石原さとみさんが年が近く人気だった」（契約社員）などの回答があったということです。

1位は「エビちゃん」でも知られるモデルの蛯原友里さん（45）でした。投票した人からは「女性らしいファッションが好みだったので、エビちゃんはまさに好みど真ん中でした！ エビちゃんが雑誌で着ていて憧れて、頑張ってバイトをして買ったワンピースは今でも持っています（さすがに着れないけど）」（会社員）、「エビちゃんが出ていた雑誌を毎月買っていた。顔もスタイルも完璧でまねしたいと思った」（派遣社員）、「エビちゃんの愛称で自分の大学時代にトレンドで周囲もみんな目指していたから」（会社員）といったコメントが集まったとのことです。