¸¤¤¬¡Ø¹ø¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù£µ¤Ä¤Î¸¶°ø¡¡µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤éÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐ½èË¡¤Þ¤Ç
¸¤¤¬¹ø¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³
1.¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë
¸¤¤¬¿Í¤äÂ¾¤Î¸¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ø¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤µ¤äÍ¥°ÌÀ¤ò¼¨¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·²¤ì¼Ò²ñ¤ÇÊë¤é¤¹Æ°Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢ÆÃ¤Ë½ç°ÌÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿Áê¼ê¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡×¡ÖµÕ¤é¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤Î¾ì¹ç¡¢¹ø¤ò¿¶¤ë¹ÔÆ°°Ê³°¤Ë¤âÁê¼ê¤ÎÆ¬¤ä¸ª¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤Æ±»Î¤Î¾ì¹ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤ÆÄñ¹³¤»¤º¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ÈÁê¼ê¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.³Ú¤·¤¯¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë
¸¤¤¬ÃçÎÉ¤·¤Î¸¤¤ä²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ø¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã±½ã¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¶½Ê³¤¬ÍÞ¤¨¤¤ì¤ºÆ°¤¤¬À©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¿Í¤ä¸¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
3.ÂÎÎÏ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¸¤¤Ï±¿Æ°ÉÔÂ¤ÇÂÎÎÏ¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ä·ã¤·¤¤Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Êª¤ËÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¹ø¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿´¿È¤Î¤¢¤êÍ¾¤ë¥Ñ¥ïー¤òÈ¯»¶¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤êÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢·ã¤·¤¯ËÊ¤¨¤¿¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ï³°¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê±¿Æ°¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4.È¯¾ð¤·¤Æ¤¤¤ë
¸¤¤¬¹ø¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÀÅª¤Ê¹ÔÆ°¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¸òÈø¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥ª¥¹¸¤¤¬¥á¥¹¸¤¤Î¸å¤í¤«¤éÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¹ø¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯¾ð´ü¤Î¥á¥¹¸¤¤¬Ê¬Èç¤¹¤ë¥Õ¥§¥í¥â¥ó¤Ë¥ª¥¹¸¤¤¬È¿±þ¤·¤Æ¡¢¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸òÈø¤ò¤¹¤ë¤È¤°Ê³°¤Ç¤â¹ø¤ò¿¶¤ë¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤ËÈ¯¾ð¤·¤¿¥á¥¹¸¤¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤°Ê³°¤Ï¡¢¥ª¥¹¸¤¤âÀ¸¿£¹ÔÆ°¤äµá°¦¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5.¿Í¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¤
¸¤¤¬¹ø¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¡ÈÀÅª¤Ê¹ÔÆ°¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä·ö²Þ¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ï¤Ä¤¤Áû¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¸¤¤Ë¡Ö¤³¤é¡ª¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¥¥ãー¡ª¤ä¤á¤Æ¡×¤ÈÁû¤®¤Ê¤¬¤é°ú¤Î¥¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿È¿±þ¤ò¸«¤Æ¡¢¸¤¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤ä»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ø½¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Îµ¤¤ò°ú¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤ï¤¶¤È¹ø¤ò¿¶¤Ã¤Æ¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤È¸¤¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ëÊýË¡
¸¤¤¬¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢Áê¼ê¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤¬¸¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂÎ¤ÎÂç¤¤Ê¸¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ä¼þ°Ï¤Î¸¤¤È¤Î´Ø·¸À¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬°Î¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸¤¤òÂÎ¤«¤éÎ¥¤¹¤«ÊÌ¤ÎÉô²°¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¡¢¥ª¥¹¸¤¤¬È¯¾ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎÏ¤Å¤¯¤Ç¤â¥á¥¹¸¤¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Î¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÂºÝ¤Ë¸òÈø¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÌµÍý¤ä¤êÂÎ¤òÎ¥¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë½ý¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥¹¸¤¤âµ¤¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¹¶·â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸å¤íÂ¤À¤±¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¿Í¤ÎÂ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Â¹ø¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ä¤á¤µ¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¤¤¬Í·¤Ó¤äµ¤¤ò°ú¤¯¤¿¤á¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤ÆÁû¤¬¤ºÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ì¤Ð¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤¬¹ø¤ò¿¶¤ë¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤ä¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ÏÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿Æ°¤ä¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§¸åÆ£¥Þ¥Á»Ò)