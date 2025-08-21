元「SMAP」の中居正広が芸能界を引退して約7カ月──。再び表舞台に復帰する可能性が報じられ、波紋を呼んでいる。

発端となったのは、8月20日の「WEB女性自身」の報道だ。

「2024年末に元フジテレビの女性アナウンサーに対する性的トラブルが取りざたされ、年明けに芸能界を引退した中居さんですが、3月にフジテレビなどが設置した第三者委員会の『性暴力』認定に対し、代理人弁護士を通じてたびたび反論してきました。

記事によれば、中居さんは再始動を計画しており、YouTubeなどを通じた動画配信で芸能界に復帰する構想があると伝えられています」（スポーツ紙記者）

8月18日に53歳の誕生日を迎えた際は、X上で中居を祝う投稿も見受けられ、引退後も根強いファンがいることがうかがえる。しかし、「引退撤回」報道に対して、Xでは

《ふざけんな！ 何一つ見たくない》

《無責任にバックレて引退したのに？ 自身の愚行でかつての仕事仲間をどれだけ裏切ってると思っているんだよ》

など、依然として厳しい声があがっている。

引退前の中居は、5本のレギュラー番組を抱えていたが、今回YouTubeで復帰する可能性が取りざたされた。近年、YouTubeに進出するタレントは多いが、懸念されることもあるという。

「山下智久さんや錦戸亮さん、手越祐也さんなど、旧ジャニーズ事務所を退所したタレントは、SNSやYouTubeで情報を発信することが多かったです。ただ、中居さんは2020年に独立後も、変わらずテレビでの活動に重点を置き、SNSはいっさいやりませんでした。

2021年の『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』（TBS系）でも、LINEをやらず、他人のInstagramも見たことすらないと明かすなど、SNSを拒否するような姿勢を見せていたのです。

YouTubeはタレントの知名度よりも、企画力が重視されますし、これまでテレビで活動してきた中居さんが苦戦を強いられることも考えられます」（芸能記者）

独立後、中居は個人事務所「のんびりなかい」で活動してきた。ただ、一連のトラブル以前から中居の周囲では不穏な動きが起きていた。

本誌「Smart FLASH」は、旧ジャニーズ事務所時代から中居のマネージャーを務め、「のんびりなかい」でもサポートしていた男性スタッフA氏が、2024年春ごろ、中居のもとを離れて、STARTO ENTERTAINMENTに移籍したことを報じている。

「A氏は、SMAP時代から中居さんと20年以上の付き合いがあり、仕事ぶりも優秀だったため、中居さんからも信頼されていました。そんな盟友が中居さんのもとから離れたのは痛手だったことでしょう。

仮に、中居さんが復帰したとしても、これほど世間を騒がせる問題を起こしたあと、仕事面をサポートするスタッフはいるのか気になるところです」（前出・芸能記者）

かつては、SMAPとしてタレントとして、芸能界の中心で活躍していた中居。トラブルで引退後、彼の “戻る場所” は、はたして──。