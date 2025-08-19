美人百花を最も盛り上げてくれたレディを表彰する「Best Flowers」。第6回となる今回は、慣れない撮影に加え、インスタ投稿、アンケート回答にも全力で取り組んでくれた小川真子さんが受賞！ 真子さんが美人百花と出会うきっかけとなったお母さんにも撮影&取材に協力していただき、彼女がフラワーズになってがんばってきた4つのことを紐解きます♪

ロールモデルは母。母との関係が企画に

出典: 美人百花.com

初登場のお母様と2ショットを撮影！「母も私も愛用している大好きなブランド・ANAYIのワンピースを着てきました♪」

「もともとフェミニン服が好きだった母の影響で、私も自然とフェミニンテイストのお洋服が好きになり、美人百花と出会いました。カルティエの時計やリングなど、母が昔使っていたファッションアイテムをお下がりとしてもらうことも多く、そのエピソードをフラワーズのオーディションで話したところ、美人百花2025年3月号の『みんなのお守りジュエリー見せて！』という企画として採用されました。フェミニン服と美人百花に出会わせてくれた母にはとても感謝しています」

お母さんからのコメント

「真子は昔から負けず嫌いな性格。褒めると調子にのって終わってしまうので、小さい頃からあえて褒めずに厳しく育ててきました。それでもめげずに何事もがんばってきたからこその受賞だと思うので、これからも真子らしく、自分の意思を大切にしながら成長していってほしいです」

垢抜けるための自分磨きを怠らなかった

出典: 美人百花.com

「群馬県から大学進学を機に上京。東京には顔もスタイルも綺麗な人がたくさんいて自然と美意識が上がり、ウォーキングを中心としたダイエットをスタート。フラワーズに選ばれてからもヨガをしたり、自転車を漕いで汗を流したり、パーソナルカラー診断と顔タイプ診断を受けて、自分に似合うメイクや髪型、服装を徹底的に分析しました♪」

映えスポットにでかけて積極的にSNS発信！

出典: 美人百花.com

「もともとモデルやインフルエンサーとして活動をしていたわけではなかったので、フラワーズの先輩方と比べるとSNSのフォロワーが少ないのが悩み。フォロワー1000人という目標を立てて、インスタでネタを探したり、トレンドのスポットに積極的にでかけて発信した結果、この1年で300人ほど増えました！ 目標の1000人を達成するために、今後はVlog動画にも力を入れていきたいです」

真子さんのインスタはこちらからチェック♡

オススメスポットは…

出典: 美人百花.com

「パレスホテル東京のロビーにあるザ パレス ラウンジ♡ 開放感のある空間で写真映えする豪華なかき氷がいただけます」

仕事の合間を縫ってアンケート回答&ネタ探し

「撮影だけではなく、アンケート回答やブログの提出もフラワーズとしての大事な活動の1つ。平日はOLとして働いているので、ランチの時間にアンケートに答えたり、同僚に最近の流行りをリサーチしていました。ベスコスなど質問数の多いアンケートは仕事前にカフェに行って作業することも」

とある平日のタイムスケジュールはこんな感じ

6:30 起床

8:00 家を出る

8:30 カフェでブログ執筆

9:00 出社

12:00 ランチタイムにアンケート回答

17:30 退勤

18:00 美人百花の撮影

19:00 帰宅中にTikTokやインスタでネタ探し

19:30 帰宅

20:00 夜ご飯

21:00 お風呂

22:00 スキンケア、ストレッチ

23:00 就寝

受賞コメント

「昨年受賞した八木友理恵さんのページを見てから『ベストフラワーズを取りたい』と思って活動していたので、受賞のお知らせを聞いたときはとってもうれしかったです！ もちろん母にもすぐに報告しました(笑)。この実績やこれまでの活動が無駄にならないよう、これまで得てきたたくさんの経験を活かして自分らしく発信し続けていきたいです」

編集部からのコメント

「Flowers歴代1位の大きな声で気持ちよくあいさつしてくれた真子ちゃん。誰よりも丁寧な言葉づかいと品のいい佇まいが百花レディの等身大そのものでした」(編集・渡邊)

「元気な挨拶で撮影現場の士気を高めてくれる、礼儀正しき素敵なレディ。撮影やアンケート回答など何事も真面目に取り組む姿に、いつもたくさんの刺激をもらっていました！」(編集・小濱)

撮影／楠本隆貴 ヘアメイク／小林未波(PEACE MONKEY) 構成／美人百花.com編集部