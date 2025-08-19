2025年8月18日、韓国・SBS NEWSによると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の支持率が2週連続で下がり51．1％を記録した。

世論調査会社リアルメーターが11〜14日に全国の満18歳以上の男女2003人を対象に調査を行った結果、李大統領の職務遂行に対する肯定的評価は1週間前の調査より5．4ポイント下がって51．1％となり、就任以来最低を記録した。否定的評価は6．3ポイント上昇の44．5％だった。

同社は支持率下落の主な要因について「光復節（8月15日、日本からの解放記念日）の特別赦免（恩赦）問題への失望感、株式譲渡益課税をめぐる論争、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領夫妻の同時収監による政治的負担などが複合的に作用した」と分析したという。

この記事を見た韓国のネットユーザーからは「光復節の特赦対象に元慰安婦への支援金を横領した尹美香（ユン・ミヒャン）元議員を含めたのはさすがにやり過ぎだった」「尹美香氏と者国（チョ・グク）氏（祖国革新党前代表）の特赦には本当に失望した。それが李政権の本心なのだと分かったよ」「もう裏工作も通用しなくなったのか？。リアルメーターの調査でこの結果なら、実際は30％台じゃないか」「就任から2カ月で大韓民国を生き地獄にしている。尹前大統領のことを過去最悪だと批判してきたけど、だんだん申し訳なくなってきた」「そもそも前科者を大統領に選んだ国民が悪い」など厳しい声が寄せられている。（翻訳・編集/堂本）