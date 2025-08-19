【イプサ×クリスマスコフレ2025】発売日＆予約日は？｜「MAISON SPECIAL」とコラボしたポーチ付きスキンケアセットはギフトにぴったり♪
今年のホリデーは、IPSA×MAISON SPECIALによる特別なコレクション！
世界中の産地が持つ素晴らしい素材・技術と先進的なデザインを融合させた、トレンド感のあるエッジィなデザインで人気の「MAISON SPECIAL」ですが、今回「それぞれの美しさを大切にする」という2つのブランドの想いのもと、コラボレーションが実現しました。
１人ひとりの個性を反映するために、多彩なカラーシステムと有機的なビジュアルエレメンツを用いたデザインに。遊び心あふれるパッケージは、毎日のスキンケアのモチベーションも上がること間違いなしです！
＼第1弾のラインアップをcheck／
第1弾には、日中の保湿やメイク直しにうれしい2つのアイテムが限定パッケージで登場！
スティック状美容液「イプサ ザ・タイムR デイエッセンススティックe」は、日中のカサつく肌にひと塗りで水分チャージ。乾燥でしぼみがちな肌にたっぷりの潤いを与えて、キメまで整ったなめらかな肌へと導きます。
限定パッケージには、「MAISON SPECIAL」のブランドコンセプトである「相反する」要素を表現した容器とキャップにバイカラーを採用。異なる要素が調和し、新たな美しさを生み出します。
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="7年連続クリスマスコフレアイテムページ担当エディター K" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/kodamayuki.jpg" kenja_title="hidden"]いつもとは全く異なる華やかなデザインはメイク直しが楽しくなりそう！ギフトの定番「デイエッセンススティックe」の限定パッケージということで、年に一度のホリデーのプレゼントや年末のお礼に贈るのもおすすめです。[/btk_sh_comment_pro]
4色のパウダーが乱れた光バランスを整え、透明感を高める化粧直し用パウダー。絶妙な配色でつけた瞬間光バランスを整え、厚ぼったさ・粉っぽさのない、メイクしたてのような透明感を復活させます。
今回は、コントロールパウダー（SPF15・PA＋＋）のレフィルと限定ケース、ブラシもしくはパフがセットに。パウダーケースには、「Days and days. Find and feel it. The beauty within.z（日々、日々。見つけ、感じる。内なる美しさを。）」という詩が添えられています。
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="アラサー代表！美的エディター I" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/iwasakarena.jpg" kenja_title="hidden"]
くすみがちな午後の肌にひと刷けするだけで透明感が瞬時に！乾燥や寒さで特にくすみが気になる冬のポーチのマストハブアイテムです。今回のセットを手に入れておけば、無くなってしまってもレフィルを入れ替えて再び限定ケースを楽しめるのもうれしい！[/btk_sh_comment_pro]
＼第2弾のラインアップをcheck／
第2弾には、お待ちかねの人も多いスキンケアアイテムのセットがラインアップ！人気の薬用化粧水「ザ・タイムR アクア」は、同シリーズのオイル状美容液とリップエッセンスの特製サイズ、ポーチがセットになっています。冬の過酷な環境下でもたっぷりの潤いで満たしてくれるセットは、冬のスキンケアの頼れる味方に！
※ギフトボックスに入っています。
[btk_sh_bgc_text background="#fadee7"]セット内容を詳しくcheck！[/btk_sh_bgc_text]
肌表面にたっぷりの潤いを抱えて、みずみずしい感触を持続させる薬用化粧水。イプサ独自の保湿成分を配合し、水分を与えると同時に水分を逃がさず、潤いに満ちた肌へと導きます。“トラネキサム酸”と“グリチルリチン酸ジカリウム”の2つの有効成分が肌荒れや大人肌のニキビへもアプローチ！
顔はもちろん、髪や爪などマルチに使えるオイル状美容液。「ザ・タイムR アクア」のみずみずしさを支える技術とオイルのハイブリッドな処方で、オイルなのにべたつかず、すっとなじんで、しっかりとした潤い感を実感できます。
紫外線や乾燥から唇を守るリップ美容液は小さめのバッグに入れやすい特製サイズがイン。潤いを閉じ込め、ツヤのあるぷるぷる質感をかなえます。リップメイク前の下地としても◎。
「MAISON SPECIAL」特別エディションのコスメポーチはオーロラ、ピンク、ブルーから1色をチョイス。しっかりとした素材で型崩れしにくく、小さいものを収納しやすい便利な内ポケットもついていて、デイリー使いにぴったりです。
続いては、2024年に発売し、多くの人を虜にしたイプサのブランド最高峰化粧水「エッセンスローション アルティメイト」のセット。その実力を現品で堪能できる他、同シリーズのクリームの特製サイズとラインで使うことができます。「MAISON SPECIAL」コラボのコスメマルチリング付き。
※ギフトボックスに入っています。
[btk_sh_bgc_text background="#fadee7"]セット内容を詳しくcheck！[/btk_sh_bgc_text]
“復活の木”と呼ばれるほど高い生命力を持つ砂漠植物から抽出された“ミロタムヌスエキス”や、アミノ酸複合成分“AMINO5IN”を配合。独自のハイブリッドなアプローチが特長の高機能化粧水。肌本来が持つ美しさを最大限に引き出し、上質なハリ・透明感・潤いに満ちた健やかな肌に導きます。
ほんのりとろみがありながらも、みずみずしく、驚くほどスッとなじむテクスチャーは、一度使ったら手放せなくなりそう！
表情が乏しくなると血行が滞り、肌全体の機能が低下。その結果、くすみやハリのなさなど様々な肌悩みをも引き起こすことに着目したクリーム。独自の成分が贅沢な潤いとイキイキしたハリ感、しなやかで動きのある表情美へとアプローチします。濃厚なのにやわらかなクリームをなじませた後には、表情筋を鍛えるエクササイズを！
「MAISON SPECIAL」とコラボレーションしたリングショルダーポーチ。イヤホンや
リップなどの小物の持ち運びはもちろん、ファッションのアクセントにもおすすめです。今回の限定コレクションになっている「ザ・タイムR デイエッセンススティック」や「コントロール パウダー」がぴったり入るサイズに！
◆◆◆
イプサの新しい魅力を発見できそうな2025年のホリデーコレクション。ぜひチェックしてみて！
「イプサ ザ・タイムR デイエッセンススティックe」2種 ￥3,410
「イプサ コントロールパウダーセット」￥4,950
「イプサ アクアキット」￥5,500
「イプサ エッセンスローションキット」￥11,550
※税込
イプサ公式HP＞＞
予約、先行発売、発売日情報、公式サイトまとめ
2025年11月4日（火）数量限定発売＜10月21日（火）より店頭・オンラインショップにて予約開始＞
「イプサ ザ・タイムR デイエッセンススティックe」2種 ￥3,410
「イプサ コントロールパウダーセット」￥4,950
2025年11月18日（火）数量限定発売＜店頭にて10月21日（火）より、公式オンラインショップにて11月4日（火）より予約開始＞
「イプサ アクアキット」￥5,500
「イプサ エッセンスローションキット」￥11,550
※税込
イプサ公式HP＞＞
