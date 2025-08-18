¡ÚÂ®Êó¡Û¸µËëÆâÎÏ»Î¤Î¾È¶¯¡Ê30¡Ë¤òÂáÊá¡¡µ¶¤Î¡ÖÃó¼Ö¶Ø»ß½ü³°»ØÄê¼ÖÉ¸¾Ï¡×¤Ç°ãË¡Ãó¼Ö¤«¡¡º£Ç¯2·î¤ËÊÌ¤Î¸µÎÏ»Î¤âÆ±ÍÍ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡´ØÏ¢¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¡¡·Ù»ëÄ£
ÂÎ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤Ê¤É¤Ë¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¡ÖÃó¼Ö¶Ø»ß½ü³°»ØÄê¼ÖÉ¸¾Ï¡×¤ò°ÍÑ¤·¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç°ãË¡Ãó¼Ö¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸µËëÆâÎÏ»Î¤Î¾È¶¯¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¶Â¤Í°õ¸øÊ¸½ñ¹Ô»È¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¾Î¡¦³ÊÆ®²È¤Ç¸µËëÆâÎÏ»Î¤Î¾È¶¯¤ÎÎëÌÚæÆµ±ÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯7·î¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ëµ¶Â¤¤µ¤ì¤¿¡ÖÃó¼Ö¶Ø»ß½ü³°»ØÄê¼ÖÉ¸¾Ï¡×¤ò·Ç¤²¡¢°ãË¡¤ËÃó¼Ö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃó¼Ö¶Ø»ß½ü³°»ØÄê¼ÖÉ¸¾Ï¡×¤ÏÂÎ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤Ê¤É¤Ë¸òÉÕ¤µ¤ì¡¢¼Ö³°¤Ë¸þ¤±¤Æ·Ç¼¨¤¹¤ë¤È¡¢Ãó¼Ö¶Ø»ß¶è°è¤ËÃó¼Ö¤·¤Æ¤â¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯7·î¡¢ËÏÅÄ¶è¤ÎÏ©¾å¤ÇÏ©¾åÃó¼Ö¤Î¶ì¾ð¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿É¸¾Ï¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µ¶Â¤ËÉ»ßÍÑ¤Î¥Û¥í¥°¥é¥à¤¬¤Ê¤¯¡¢µ¶¤ÎÉ¸¾Ï¤À¤ÈÈ¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Öµ¶Â¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¥«¥é¡¼¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃó¼Ö¶Ø»ß½ü³°»ØÄê¼ÖÉ¸¾Ï¡×¤ò°ÍÑ¤·¤¿°ãË¡Ãó¼Ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤ËÊÌ¤Î¸µÎÏ»Î¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
