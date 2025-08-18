嫁を追い出すため「狂気の顔」に！毒義母の嫁いびり計画と、それが招いた悲劇の末路【作者に聞く】
これでもかと嫁をいびる毒義母に、ドケチで超自己中な夫。そのリアルすぎるストーリーが話題の漫画『義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜』。毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「こんなお姑さんいるなんてビックリ」「先が気になって読み進めてしまった」などさまざまな感想が寄せられている。今回は、原作者のかづさん(@kadu0614)に話を聞いた(前編)。
2人の息子が独立し、現在は夫と猫と穏やかな生活を送る主婦・かづさん。だが、幸せな生活を手に入れるまでには、壮絶な日々があった。
看護学生だったかづさんは、病院実習中に出会った秋彦と付き合い、結婚を決意する。しかし、秋彦の母から猛反対され、秋彦はついに親子の縁を切ることに。新婚旅行から帰り、新生活が始まった矢先、かづさんは義母から電話で衝撃的なことを告げられる。
結婚後、縁を切ったはずの義母から「言いなりになりなさい」と言われたときのことについて、かづさんは「とにかく義母は嫁を追い出すことに全力だったので、あの手この手でした。嫁が音を上げて自ら出て行けば慰謝料を払わなくて済むと思っていたようで、嫁さえ出て行ってくれれば理想の後妻を迎えればいいと思っていたようです」と語る。
義母が夫の親戚に結婚を秘していたのもそれが理由で、「そのうちに出て行く嫁のことを言う必要はないと思っていた」という。「だから尚更、1日も早く出て行かせるために、嫁いびりに拍車がかかっていたのだと思います。嫁が出て行きさえすれば、あとはどうとでも理由付けできますから」と、義母の異常な執着を解説した。
