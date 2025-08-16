カラーが豊富で美しい文字盤の【シチズン】の機械式自動巻腕時計がAmazonに登場中！
5気圧防水ですっきりとしたデザインの【シチズン】の機械式自動巻腕時計がAmazonに登場中！
シチズンの腕時計[NJ0151-88M]は人気のあるモデルで発色の良い文字板にシンプルでベーシックな針とインデックスを組み合わせ、すっきりとしたデザインが魅力の機械式時計だ。
カレンダー部分には、視認性を高める拡大鏡レンズを採用している。
長く使えるように耐久性にもこだわり、サファイアガラスを使用した耐久性の高いガラスが使用されている。5気圧の防水性能もついている。
ぜんまいを原動力とする機械式自動巻時計だ。時計を腕に着けていると、腕の動きによって、時計内部の回転おもりが動き、ぜんまいが自動で巻き上げられる。裏ぶたはシースルーバック仕様で、機械式時計ならではの回転する錘（おもり）やメカの動きを楽しめる。
腕なじみの良い3列バンドで付け心地の良さにもこだわっている。
文字盤のカラーも選べる。
発色の良い豊富なカラー展開はコーディネートのアクセントになる。
