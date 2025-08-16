ダーマエイドの新ポイント美容液♡日本初有効成分トリプル処方で肌悩みにアプローチ

エイジングケアを始めたいけれど、何から取り入れればいいか迷っている方へ。スキンケアブランド「ダーマエイド」から、目元や口元など年齢サインが出やすい部分に集中ケアできる新作美容液『トリプルアクティブショットセラム』が登場します。日本初*¹の有効成分トリプル処方で、うるおい・美白・ハリを一度に叶える注目アイテムです。

日本初*¹！トリプル処方で肌悩みにアプローチ



『トリプルアクティブショットセラム』は、有効成分「ナイアシンアミド」「トラネキサム酸」「D-パントテニルアルコール」を配合した医薬部外品美容液。

美白効果とシワ改善効果を併せ持つナイアシンアミド、美白有効成分のトラネキサム酸、肌荒れ防止成分パンテノールという希少な組み合わせで、肌の複合的な悩みにトリプルアプローチします。

*¹ 3つの有効成分「ナイアシンアミド」、「トラネキサム酸」「D-パントテニルアルコール」を配合したシワ改善有効成分配合の医薬部外品として日本初。TPCマーケティングリサーチ株式会社調べ（2024年7月8日時点）

心地よく続けられる使用感＆やさしい処方

ジェルタイプのテクスチャーは肌にすっとなじみ、目元や口元にピタッと密着。ベタつきがなく、朝晩のケアに取り入れやすいのが魅力です。

さらに、パラベンやアルコールなど5つのフリー処方で肌へのやさしさにもこだわりました。内容量は20g、価格は2,310円（税込）で、毎日続けやすいのもうれしいポイントです。

同ラインナップでトータルケアも可能

ダーマエイドは化粧水、美容液、クリームなど全5アイテムを展開中。

たとえば「トリプルアクティブローション」（150mL／2,200円税込）や「トリプルアクティブクリーム」（50g／2,200円税込）など、肌状態やライフスタイルに合わせた組み合わせが可能です。

ライン使いすれば、より高いエイジングケア効果を実感できます。

毎日のケアに、肌が喜ぶご褒美を♡

『トリプルアクティブショットセラム』は、肌悩みが気になり始めた方にも、すでにケアを続けている方にもおすすめの一本。

日本初*¹の有効成分トリプル処方で、年齢サインに多角的にアプローチしながら、うるおい・美白・ハリを同時に叶えます。

価格も2,310円（税込）と続けやすく、日々のスキンケアに無理なく取り入れられるのも魅力。毎日鏡を見るのが少し楽しみになる、そんな変化を感じてみませんか？