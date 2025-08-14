8月22日に公開される『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』と“ピンキッツ、ベイビーシャーク”のコラボが決定。コラボムービーとコラボビジュアルが公開された。

参考：花澤香菜、潘めぐみ、久野美咲が登壇 『おでかけ子ザメ』子ザメ語などの誕生秘話を明かす

SNSにて投稿された漫画からアニメ化が始まり、2024年8月1日に1周年を迎えた『おでかけ子ザメ』。新シリーズとして制作が決定した映画では、子ザメちゃんのおでかけが「とかい」へ。監督は熊野千尋が務め、脚本は長嶋宏明、キャラクターデザインは竹内あゆみ、アニメーション制作はENGIがそれぞれ担当する。

本作とのコラボが決定したのは、累計チャンネル登録者数2億8,000万人超えで世界的人気を誇る“ピンキッツ、ベイビーシャーク”。あわせて、「都会スタンプラリー」をテーマにしたコラボムービーが公開された。ムービーで流れる音楽には、このために制作されたオリジナルの歌詞が使用されており、ベイビーシャークたちと子ザメちゃんたちの冒険が描かれている。

さらに、それぞれのスタジオが描き下ろしたコラボビジュアル2種も公開された。ピンクフォンカンパニーが描き下ろしたムービーのコンセプトと合わせたビジュアルに、ENGIが描き下ろした子ザメちゃんの映画に出てくるパンケーキをみんなで囲むビジュアル。また、ポップアップショップも展開予定となっている。

さらに、子ザメちゃん役の花澤香菜をはじめ、潘めぐみ、久野美咲、梅原裕一郎、宮田俊哉、高野洸、杢代和人といったメインキャスト陣を迎えた舞台挨拶が、8月22日と8月23日に実施されることも決定した。（文＝リアルサウンド編集部）