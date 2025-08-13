¹âÎð¼Ô¤Î»ëÅÀ¤È¼ã¤¤¿´¤Ç¡¡¡ÈÍ¯¤½Ð¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡É¤ÇÈ¯ÌÀÉÊ¡¡À¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤ÏÀÐÀî¡¦¾®¾¾¤Î80Âå¥³¥ó¥Ó
ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤¹¤ëÈ¯ÌÀÉÊ¤ò¡¢¼¡¡¹¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¥³¥ó¥Ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÈ¯ÌÀÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ºî¶È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®¾¾»Ô°ÀÄÅ²¹Àô¶á¤¯¤Îºî¶È½ê¡£
¤³¤³¤ÇÈ¯ÌÀÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢À¶¿åË¤µ¤ó¤È¡¢»³²¼ÀµÂ§¤µ¤ó¤Î2¿ÍÁÈ¤Ç¤¹¡£
ºÙ¤«¤¤ºî¶È¤â¥Æ¥¥Ñ¥¤È¤³¤Ê¤¹¤³¤Î2¿Í¡¢¤ªÇ¯¤Ï¡Ä
¡Ö(»³²¼¤µ¤ó¤Ï)82ºÐ¤ä¤¾¡£¤³¤Ã¤Á(À¶¿å¤µ¤ó)¤Ï86ºÐ¤ä¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ï¡£¸å´ü¹âÎð¼Ô¤ä¸å´ü¹âÎð¼Ô¡×
¤È¤â¤Ë80ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¸µµ¤¤Ê2¿Í¤Ï¡¢7Ç¯Á°¤«¤é¤³¤Îºî¶È½ê¤Ç³«È¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Q. ¤³¤ì¤¬È¯ÌÀÉÊ¡©²¿¤Ë»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤ì¤Ï¡©
¡ÖÊÒ¼ê¤Ç¿å¤ò½Ð¤·¤ÆÀö¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¹¤ì¤ÐÎ¾¼ê¤ÇÀö¤¨¤ë¡×
¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿È¯ÌÀÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¥·¥ã¥ïー¥Û¥ë¥Àー¡Ö¥«¥Á¥Ã¥È¤¯¤ó¡×¡£
¾å¤Ë¸þ¤±¤ì¤Ð¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥éー¤Ë¡¢¥Ýー¥ë¤ò¶´¤á¤Ð¥Ð¥ê¥±ー¥É¤Ë¤âÁáÊÑ¤ï¤ê¡£
¤¹¤Ç¤ËÃÏ¸µ¤ÎÇÀ¶¨¤Ç¤â¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡Ä
¡Ö¤³¤ì¤Ï»îºîÉÊ¡£¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð(¥º¥Ü¥ó¤¬)¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¤ë¤ä¤í¤³¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤¤¤¦¤È¡¢ºâÉÛ¤È¤«·ÈÂÓ¤È¤«Ì¾»É¤È¤«(¥º¥Ü¥ó¤Ë)Æþ¤ì¤Æ¤ë¤ÈÍî¤Á¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¶Ê¤²¤Æ¤ä¤ë¤È¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤é¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×
¥Ù¥ë¥È¥ëー¥×¤ËÄÌ¤·¤Ë¤¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²þÎÉ¤¬É¬Í×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢È¤¤¬ÃÖ¤¤ä¤¹¤¤È¤ÃÖ¤¤ä¡¢²Ö¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë²Ö´ï¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤¹¤ëÈ¯ÌÀÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¤¤¤¯¤Ä¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶¿å Ë ¤µ¤ó¡§
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤À¤È¤³¤ó¤Ê»ö¹Í¤¨¤ë¤«¤Í¡£¤¢¤ëÄøÅÙºÐ¤¬¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤í¡×
»³²¼ ÀµÂ§ ¤µ¤ó¡§
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¡¢¤³¤ì¤ò¤¹¤ì¤Ð³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤ä¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ê¡×
Ìó20Ç¯Á°¡¢·úÃÛ¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿À¶¿å¤µ¤ó¤È»³²¼¤µ¤ó¡£
¼ç¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¸½Ìò¤Îº¸´±¿¦¿Í¤ÎÀ¶¿å¤µ¤ó¡£²áµî¤Ë¤Ïº¸´±Æ»¶ñ¤Ç¡¢ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¶¿å¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¸µ·úÃÛ»Î¤Î»³²¼¤µ¤ó¡£·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¿ÞÌÌ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ü¥±ËÉ»ß¤Î°ì´Ä¤ä¡×
¡Ö»ä¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÇ¾¸¡ºº¤ÎÀèÀ¸¤¬¤ª¤¤¤Ç¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡Ø»³²¼·¯¡¢¤¢¤ó¤¿Ç¯¤¤¤«¤ó¤Ï¤º¤ä¡£¤½¤ì(È¯ÌÀ)¤¬°ìÈÖ²¿¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÌô¤ò¤Î¤à¤è¤êÌô¤ä¤è¡Ù¤È¡×
¤³¤ÎÆü¡¢2¿Í¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥«¥Á¥Ã¥È¤¯¤ó¡×¤Î²þÎÉ¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ïº£¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤È¡×
¡Öº£ÅÙ¤Ï¤³¤ì¤ò¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤¬¤³¤Î¿ÞÌÌ¡¢³«È¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¿ÞÌÌ¤ä¡×
»È¤¦¿Í¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
À¶¿å Ë ¤µ¤ó¡§
¡Ö¤¤¤¤¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏÁ´Á³¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Û¤É¤ªµÒ¤µ¤ó¤ä¡×
»³²¼ ÀµÂ§ ¤µ¤ó¡§
¡ÖÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤ä¡×
¹âÎð¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¤¤¿´¤Ç¼¡¡¹¤ÈÍ¯¤½Ð¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£2¿Í¤ÎÈ¯ÌÀ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡£