野球講演家・年中夢球氏が語る…巨人・石川達也の少年時代

野球が上達する選手には、共通した特徴がある。それは「考える力」だ。野球講演家の年中夢球（ねんじゅう・むきゅう）さんは、巨人の石川達也投手を小学生時代に指導した経験から「考える力は凄かった」と語る。投球フォームや変化球の握りなどについて、積極的に質問していたという。

多くの子どもたちは練習量で差をつけようとするが、それだけでは限界がある。重要なのは「何のために」「どうやって」練習するかという視点だ。石川は「プロに行くため」と明確な目標を持ち、そこから逆算して横浜高校、法大へ進学。小学生の段階からこうした“逆算思考”を持つことで、野球の技術を向上させていった。

保護者の役割も見逃せない。年中夢球さんによると、教え子で甲子園に出場した選手に共通しているのは「お父さんに野球経験がない」ことだった。彼らの親は「様々な情報をたくさん取っていた」といい、それを子どもに伝え、多様な練習方法を取り入れる環境を整えていた。石川の父も同様だったという。

具体的な方法としては、週に1度「自分のフォームを動画で撮影して分析する時間」を設けること。投球フォームや打撃フォームを客観的に確認することで、改善点が見えてくる。また親子で野球の情報を集め、「こういうのがあるよ」と練習方法を共有し合うのも効果的だ。

上達に必要なのは「考える力」と「情報収集」。そして指導者だけでなく「保護者で学べることはいっぱいあると思います」と年中夢球さんは語る。保護者としてできること、行動できることが、子どもたちの成長に必ず繋がっていく。保護者の野球経験がある・なしに関わらず、子どもと一緒に学び、情報を集め考える環境を作ることが、上達への近道なのかもしれない。（First-Pitch編集部）