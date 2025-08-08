灼熱の太陽が照りつける盛夏の昼下がりは、火照った体をクールダウンさせる涼味が恋しくなる。



この日は人気急上昇中のアイドル、乃木坂46の“みーきゅん”こと一ノ瀬美空さんを「麻布台ヒルズ」の地下に潜むビストロにご案内。



大好物だというかき氷を味わってもらうと……。その表情は天使のごとく清らかで、無邪気だった。

2025年夏、一ノ瀬美空に訪れた変化の瞬間乃木坂46の39枚目シングルで初めてフロントメンバーを務めることになった５期生、一ノ瀬さん。まさに今が旬のマンゴーを主役にしたかき氷を前に、弾ける笑顔を披露してくれた



多くの人に愛され、応援される存在になることがアイドルだとすれば、この日、撮影に参加した一ノ瀬美空さんはザ・アイドルだった。





かわいいビジュアルはもちろん、緊張しいなのか時に固まりつつ聞かれたことを一生懸命に返そうとする姿もグッとくる。この真っすぐさはグループを卒業した女優の山下美月さんも認めるところで、前に本誌の取材に応じたとき、一ノ瀬さんのおかげで心が温かくなったと評していた。どうやらふたりはいい関係らしい。「美月さんの背中を追い続けてきたから今の私がある」と教えてくれた。そんな一ノ瀬さんはこの夏、自身初のフロントメンバーを務める。要するにグループの顔になるのだ。発表があったときの心境を尋ねると、こんな答えが返ってきた。「プリン・ア・ラ・モードの氷」を食べ進める一ノ瀬さん。このあと「バニラビーンズが効いたソースは甘いけど、キャラメルがほろ苦いのでエンドレスに楽しめそう」と見事な食レポを披露した



「びっくりしました。ただ、ファンの方たちは私が１列目に立つことを期待してくださっていたと思いますし、私自身、ひとりでもそれを望んでくださるのなら目指さなくてはいけないと意気込んでやってきたので、やっぱり嬉しかったです。



同じフロントメンバーの川粼 桜ちゃんは同期で、性格や考え方は違うものの一緒に高みを目指す戦友のような存在。ふたりで握手を交わし目に涙を溜めながら一緒にステップアップしようと誓い合いました」



聞けば、順番を決められるのがつらいと感じたこともある。



「どんなポジションでも自分の最善を尽くして一番いいものを作りたい」と思ってやってきた。だが、それは間違いなくグループで活動する者の宿命。後輩に背中を見せるときもあると理解している。



では、まさにそうなった今、一ノ瀬さんは何を想うのか。



「約３年前に乃木坂46の一員になってから先輩たちの背中に圧倒されてきました。今も梅澤美波さんや久保史緒里さんなど３期生の方々が、キャリアを積みながらもなお、目の前のことがむしゃらに取り組んでいて、私もそんなふうになりたいと憧れます。



でも、自分は相手をリードするタイプではありません。自分らしく、悩んでいる後輩がいたら寄り添う存在になろうと思っています」



そう話す彼女は相変わらず人懐こくてキュートな“みーきゅん”だったが、澄んだ瞳とキュッと上がった口角に意志を宿していた。



これから全国ツアーも展開されるが、そのアイドル性がますます昇華するに違いないと確信している。

■プロフィール

一ノ瀬美空 2003年生まれ。福岡県出身。2022年にオーディションを経て乃木坂46の５期生に。2023年３月発売の32枚目シングルで初の選抜入り。2025年７月30日発売の39枚目シングル『Same numbers』で初のフロントメンバー。



