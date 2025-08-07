MV¤Î¾ï¼±¤òQR¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ¤¨¤¿¡£¡ÖÀÄ¤Ï»ß¤Þ¤ì¡×¡Ø¤·¤¸¤Þ¤Î¤Ï¤Æ¡Ù¤¬¥Æ¥¯¥Ç¥£¥ì2025¤Ç¶â¾Þ¼õ¾Þ
²»³Ú¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¶³¦Àþ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡À¤Âå¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÀÄ¤Ï»ß¤Þ¤ì¡×¤Î³Ú¶Ê¡Ø¤·¤¸¤Þ¤Î¤Ï¤Æ¡Ù¤ÎMV¤¬¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Î¥ª¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹ÉôÌç¤ÇGOLD¡Ê¶â¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥º¥â¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤â¤«¤Ê¤êÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹ÉôÌç
GOLD
¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª
¡Ö¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥¢¥½¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Web¤ä±ÇÁü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ»½ÑÀß·×¡á¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÎ¢Êý¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥®¥º¥â¡¼¥É¤¬»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¡ÃTech Direction Awards
ÆÃ¤Ë¡Ö¥ª¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹ÉôÌç¡×¤ÏUI/UX¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢±é½ÐÀß·×¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¡¢¥®¥º¥â¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¡¡
¤¤¤Þ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÈÂè»°¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡É¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
MVÁ´ÂÎ¤¬QR¥³¡¼¥É¡© ÆÉ¤ß²ò¤¤¤ÆÍ·¤Ö¿·ÂÎ¸³
¡Ø¤·¤¸¤Þ¤Î¤Ï¤Æ¡Ù¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àÉ÷¤Î¥É¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢²èÌÌÁ´ÂÎ¤¬QR¥³¡¼¥É¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£1¥Õ¥ì¡¼¥à¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢iPhone¤Î¥«¥á¥é¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤È¼¡¡¹¤È¿·¤·¤¤URL¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Î¥Ù¥ë¥²¡¼¥à¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»Å³Ý¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎMV¤Ï¡Ö¤¿¤À´Ñ¤ë¤À¤±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡×ÂÎ¸³¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¡ß¥²¡¼¥à¡ß¥¦¥§¥Ö¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¼¡À¤Âå·¿¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
DIYÀº¿À¤¬»Ù¤¨¤ë¡¢¿·À¤Âå¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¶¦ÁÏ
À©ºî¤·¤¿¤Î¤Ï±ÇÁüºî²È¤ÎÄ«·î¤ß¤ª¤µ¤ó¡£³Ú¶Ê¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥²¡¼¥à¥·¥Ê¥ê¥ª¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎAohada¤µ¤ó¼«¿È¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÊ£»¨¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò¾¯¿Í¿ô¤ÇÆâÀ½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¶Ã¤¤Ç¤¹¡£SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿Æ±À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤ä»ñËÜ¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÁÏÂ¤¤Î¶¦Æ±ÂÎ¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
QR¥³¡¼¥É¤ÎÈëÌ©¤òÂç¸ø³«¡£±ÇÁüÀ©ºî¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ËþºÜ
¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¤¤Î¤¬¡¢Ä«·î¤ß¤ª¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ënote¤Ç¤¹¡£
QR¥³¡¼¥ÉÆÉ¤ß¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤ëMV¡ÊÎ¢ÏÃ¡Ë¡ÃÄ«·î¤ß¤ª
¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥àÏ¢·ë¼°¥ê¥ó¥¯Àß·×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëQR¥³¡¼¥É³èÍÑ½Ñ¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¡¹¤Î¥µ¥¤¥È¤ËÈô¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥É¥á¥¤¥óÆâ¤Ç¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ÊÎã¡§example.com/story?id=03¡Ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï±ÇÁü¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤ÈÊª¸ì¤ò¡Ö²òÅà¡×¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤âQR¥³¡¼¥É¤Î¼«Æ°À¸À®¤äAfter Effects¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥³¥Ä¡¢QR¥³¡¼¥É¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ë¤¿¤á¤ÎÌÀÅÙ¡¦¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÄ´À°ÊýË¡¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ËþºÜ¡£±ÇÁüÀ©ºî¤ä¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤·¤¸¤Þ¤Î¤Ï¤Æ¡Ù¤ÏMV¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢QR¥³¡¼¥É¤ò¡ÖÊª¸ì¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ÁõÃÖ¡×¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿Ä©ÀïÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£²»³Ú¤ä±ÇÁü¡¢¥³¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ææ²ò¤¤Þ¤Ç¨¡¨¡¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÀß·×¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢¤¤Ã¤È»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤È¼ê¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Source : ÀÄ¤Ï»ß¤Þ¤ì - ¤·¤¸¤Þ¤Î¤Ï¤Æ¡ÊProd by ¤Ê¤ß¤°¤ë¡Ë¡ÚMusic Video¡Û