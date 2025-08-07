¥¿¥Þ¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Ë¡È¤³¤ï¡Á¤¤ÏÃ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿!?¡ÖÅçÅÄ½¨Ê¿¤Î¤ª²øÃÌ½ä¤ê¡×¥³¥é¥Ü¡õ90Ç¯ÂåÅÁÀâ¤Î¥Û¥é¡¼²ó¤â°ìµó¸ø³«
1983Ç¯¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¿¥Þ¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡Á¤¦¤Á¤Î¥¿¥ÞÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Á¡×¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥Þ¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Èº£Ç¯¤Î²Æ¤Ï"²øÃÌ"¤ÎÀ¤³¦¤Ø--¡£·Ý¿Í¡¦²øÃÌ»Õ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅçÅÄ½¨Ê¿¤µ¤ó¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëÂç¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÅçÅÄ½¨Ê¿¤Î¤ª²øÃÌ½ä¤ê¡×¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ò2025Ç¯8·î10Æü(Æü)¤è¤êYouTube¤Ç¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥é¥ÜµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢90Ç¯Âå¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÝ¤¤¡×3ºîÉÊ¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇÅö¤¿¤ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤ò¸«¤ë
¢£ÅçÅÄ½¨Ê¿¡ß¥¿¥Þ¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬Â£¤ë¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë"²øÃÌ"
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô87Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¡ÖÅçÅÄ½¨Ê¿¤Î¤ª²øÃÌ½ä¤ê¡×¡£·ÝÇ½¿Í¤ä²øÃÌ»Õ¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë²øÃÌ¤ä¥Ò¥È¥³¥ïÏÃ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëËÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡£ÅçÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¡ÈÍ¥¤·¤¤²øÃÌ¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¿¥Þ¤¿¤Á¤Î²¹¤«¤¤À¤³¦´Ñ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÝ¤¯¤ÆÉÔ»×µÄ¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
ÇÛ¿®¤Ï2025Ç¯8·î10Æü(Æü)20»þ¤«¤é¡£²ÆµÙ¤ß¿¿¤ÃÂþÃæ¤ÎÆüÍËÌë¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥½¥Õ¥¡¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ»ëÄ°¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¡£¡ÈÉÝ¤¹¤®¤Ê¤¤¡É¤«¤é¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£90Ç¯Âå¤Î¡È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÝ¤¤¡É¥¿¥Þ¥¢¥Ë¥á3ºîÉÊ¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÉü³è¡ª
¤µ¤é¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¡ªSony Creative Products¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢1993¡Á94Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²û¤«¤·¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î3ºîÉÊ¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥¿¥Þ¤Î¤³¤ï¡Á¤¤¤ªÏÃ¡×¡ÖÅ«¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡×¡Ö¤µ¤Þ¤è¤¨¤ë¼óÎØ¡¿¥Ç¥Ó¥ë¡¦¥Ý¥Á¤ÎÅÁÀâ¡×¤Î3ËÜ¡£3ÃúÌÜ¿À¼Ò¤Î¥ª¥Ð¥±ÁûÆ°¤ËÄ©¤à¥¿¥Þ¤¿¤Á¤ä¡¢Ææ¤ÎÅ«¿á¤ÃË¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹ÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¡¢¤½¤·¤Æ¼óÎØ¤òÃµ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤è¤¦Í©Îî¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Þ¤Ç¡£¤É¤ì¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÝ¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¿¥Þ¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¡£2025Ç¯8·î10Æü(Æü)20»þ¡Á31Æü(Æü)20»þ¤Þ¤Ç¤Î²ÆµÙ¤ß¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤ÇÅö¤¿¤ë¡ª²Æ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤ËÊØÍø¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó
¥³¥é¥ÜµÇ°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡ª¥¿¥Þ¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¸ø¼°X(@tama_friends)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¡¢¸ÇÄê¥Ý¥¹¥È¤ò¤¤¤¤¤Í¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¡£
¤³¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡¢¼Â¤Ï2WAY»ÅÍÍ¤Ç¥Ç¥¹¥¯¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£¥¿¥Þ¤¿¤Á¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢½ë¤¤²Æ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¤ªËß¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²øÃÌ¡£º£Ç¯¤Ï¥¿¥Þ¤¿¤Á¤Î¡ÈÍ¥¤·¤¤²øÃÌ¡É¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
