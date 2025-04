タレント・辻希美(37)と俳優・杉浦太陽(44)の長女・ 希空 (のあ・17)が12日、 グラン メッセ熊本で開催された『麻生専門学校グループ presents TGC KUM AMO TO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演した。 希空 は、 イベント のオープニングを飾る ファッション ショー「TGC KUM AMO TO SPECIAL COLLECTION」に登場。スタイリスト・松野仁美氏が手掛ける「開花/bloom」をテーマにしたステージとなり、ボリューミーで華やかなドレスを着こなした。アンニュイな表情で歩いた 希空 だが、ランウェイトップでは、手にした花を顔に近づけて、ふんわりとした笑顔に。ギャップで魅了した。

希空 は昨年11月26日に17歳の誕生日を迎え、芸能事務所に所属。恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』出演も話題となった。今年3月1日には、東京・国立代々木競技場第一体育館で『第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/ SU MMER』でランウェイデビューし、今回は4月5日開催の『 マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025』に続く、ランウェイとなった。 イベント は『TGC』による地方創生プロジェクトの一環。 希空 のほか、 中条あやみ 、池田美優、 藤田ニコル 岡崎紗絵 らがランウェイを彩り、&TEAM、ITZY、FRUITS ZIPPERがパフォーマンスを披露した。