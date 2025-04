療育に通うお子様に、圧倒的な成果も！バート・英語高速メソッド(R)アカデミー「英語高速メソッド(R) Kids版・療育編」

バート・英語高速メソッド(R)アカデミーは、ASD、ADHD、自閉症などで療育に通うお子様向けの新オンライン講座「英語高速メソッド(R) Kids版・療育編」を2025年9月に開講します。

バート・英語高速メソッド(R)アカデミーは、ASD、ADHD、自閉症などで療育に通うお子様向けの新オンライン講座「英語高速メソッド(R) Kids版・療育編」を2025年9月に開講。

ASD、ADHD、自閉症などで療育に通うお子様の中に、実は英語の習得に非常に優れた感覚を持っている子どもたちが多くいることをご存じですか?

この講座では、そんなお子様たちの“英語力の可能性”を引き出すことを目指し、英語高速メソッドを応用した療育版 Kidsコースを開講します。

「私は英語の発音が苦手だから、一緒に学べない…」というご家庭でも大丈夫。

お子様と保護者が「一緒に楽しむことで生まれる“学びと絆”」が、この講座の特徴です。

【講座の特徴】

対象 : ASD、ADHD、自閉症など、療育に通うお子様(12歳まで)

受講方法 : 動画視聴による自宅学習(1日15分)

期間 : 3ヶ月〜12ヶ月

内容 : 英語の歌、フォニックス、一語文など、

子どもでも自然に覚えられるプログラム

価格 : 198,000円(税込)

【こんなお悩みを持つ保護者様へ】

・どこから英語を始めればいいのか分からない

・子どもが言葉に苦手意識を持っている

・発音が悪くて、子どもに教えるのが怖い

・家庭学習がうまくいかない

・親子で楽しく学べる英語を探している

そんなお悩みを解決するのが、「英語高速メソッド(R) Kids版」です。

【注目ポイント】

1.

ASD、ADHD、自閉症などのお子様は、実は英語の習得がとても得意です!

英語高速メソッドアカデミーでは、すでに多くの療育に通うお子様たちが高い成果を上げています。

英語の一語文やフォニックスなど、シンプルな表現から楽しみながら学ぶことができ、自然に英語力を身につけています。

2.

「ダメな私の発音が、子どもに移ったらどうしよう…」そんな心配、いりません。

お子様と一緒に学ぶことが、親子の絆を深め、英語を“楽しい遊び”として自然に取り入れる最高の方法です。

「お母さんと一緒に英語の歌を歌った」― そのひとつひとつの体験が、お子様にとって一生の宝物になります。

3.

対象年齢は12歳まで。

今すぐ、お子様の“英語の才能”を見つけてみませんか?

本講座では、「語順理解」+「加速度学習法」+「フォニックス」

この3本柱によって、発音・読解・リスニング力が飛躍的に向上します。

【講師プロフィール】

笠原 禎一(かさはら よしかず)

MBA/MA

英語教授法修士(サウサンプトン大学)・MBA(ハートフォードシャー大学)

著書累計160万部突破

「英語高速メソッドアカデミー」主宰

