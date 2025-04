【「1個買うと、1個もらえる」キャンペーン】 開催期間:4月8日~4月28日

「1個買うと、1個もらえる」キャンペーン

ファミリーマートは、「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを本日4月8日より28日にかけて開催する。

約3週間にわたって全国の約16,300店で開催される本キャンペーンは、対象商品を購入すると無料割引券がレシートに印字され、飲料やお菓子などがもらえるというもの。通常よりも対象商品を増やして実施されるキャンペーンとなっており、目玉商品としては「アクエリアス 500ml」を購入すると「アクエリアス 950ml」がもらえるなど、容量がアップする商品も存在する。

週ごとに対象商品が変更される予定で、第1週は「午後の紅茶」や「1本満足バー」、「クランキーチョコレート」などが対象。この他にも様々な商品が登場する。

対象商品

開催期間

第1週対象商品【4月8日~4月14日】

第1週対象商品

第2週対象商品【4月15日~4月21日】

第2週対象商品

第3週対象商品【4月22日~4月28日】

第3週対象商品

(C) FamilyMart Co., Ltd. All Rights Reserved.