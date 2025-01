ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、『名探偵コナン』をテーマにしたパーク史上初のレギュラーアトラクション『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』がオープン!

エンターテイナーが間近で繰り広げるユニバーサル・スタジオならではのアクション演出と、幅40メートルを超える巨大スクリーンに映し出される3D映像、臨場感あふれる音響・照明・水しぶきやスモークなどの特殊エフェクトの融合により、圧倒的な没入感を楽しめるシアター型ライブ・エンターテイメントです。

今回は、そんな『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』のフードを紹介していきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』フード

販売店舗:ビバリーヒルズ・ブランジェリー

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、日本のみならず世界中のファンを熱狂させている『名探偵コナン』をテーマにしたパーク史上初のレギュラーアトラクション『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』がオープン!

『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』は、パーク史上初の『名探偵コナン』をテーマとしたレギュラーアトラクション。

大人気キャラクターの「怪盗キッド」や「安室透」の登場で五感がフルに刺激され、未体験の迫力に超興奮できます。

怪盗キッドや安室透も登場する臨場感たっぷりのシアター型ライブ・エンターテイメント!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』 怪盗キッドや安室透も登場する臨場感たっぷりのシアター型ライブ・エンターテイメント!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』 続きを見る

今回は、そんな『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』のフードを紹介していきます。

名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 星空の宝石 (ジュエル) セット 〜コナン×キッド×安室〜

トリュフ風味のクリームチキン・クロワッサンサンドセロリのスープ ブイヤベース仕立てレモンクリームタルトソフトドリンク

怪盗キッドが次に狙うのは高級食材のトリュフ?!

コナンや安室をイメージしたデザートとドリンクも詰め込んだスペシャルセット。

「トリュフ風味のクリームチキン・クロワッサンサンド」は怪盗キッドモチーフのメニュー。

高級食材として知られるトリュフの芳醇な香りが楽しめるサンドです。

パンには予告状型のピックも☆

「セロリのスープ ブイヤベース仕立て」は安室透をモチーフにしたメニュー。

カップには安室のデフォルメアイコンが描かれています☆

「レモンクリームタルト」は江戸川コナンがモチーフ。

コナンのコスチュームそのままの見た目がかわいい!

一緒に提供されるランチョンマットには、怪盗キッドや

江戸川コナン、安室透を立てて飾れるようになっています。

『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 星空の宝石 (ジュエル)』を体験した記念に楽しみたいメニューです。

セットのドリンクは特別なカップで提供されます。

名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 星空の宝石 (ジュエル) ドリンク 〜ストロベリー&レモンソーダ〜

星空の宝石(ジュエル)きらめく、フルーティでシュワッと爽やかなスペシャルドリンク。

ごろっとしたベリーの果肉や宝石(ジュエル)をモチーフにしたトッピングが目をひきます。

「名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 星空の宝石 (ジュエル) ドリンク 〜ストロベリー&レモンソーダ〜」は特別なデザインのカップで提供。

江戸川コナン、安室透、

怪盗キッドなどストーリーのカギを握るキャラクターが勢揃い。

アトラクションのロゴもデザインされています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新アトラクション『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』グッズ・お土産の紹介でした。

怪盗キッドや安室透も登場する臨場感たっぷりのシアター型ライブ・エンターテイメント!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』 怪盗キッドや安室透も登場する臨場感たっぷりのシアター型ライブ・エンターテイメント!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』 続きを見る

原作/青山剛昌「名探偵コナン」小学館「週刊少年サンデー」連載中

Universal Studios Japan TM & © Universal Studios. All rights reserved.

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】豪華なセットメニューも!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』フード appeared first on Dtimes.