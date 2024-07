ugo × ラピュタロボティクス × 人機一体が合同トークイベントを大阪で開催　オンラインでも聴講可能

業務DXロボットの開発を手掛けるugoは、物流向けロボティクスソリューションを提供するラピュタロボティクスと先端ロボット工学技術の社会実装を目指し人型重機を開発する人機一体のロボティクススタートアップ企業3社で合同トークイベントを「スタートアップ3社と考える『人と機械の共創』 〜ビジネスモデルと技術から紐解くロボティクスの未来〜」を開催、2024年8月30日に開催する。

東京に本社を構えるugoおよびラピュタロボティクスの関西エリアの拠点開設に合わせて、関西(滋賀県)拠点の人機一体と合同での開催となる。●見どころロボティクスの力を活用して社会課題を解決するという共通の目標を持つ急成長中のロボティクススタートアップ企業3社によるトークイベントを開催する。警備や点検などの見回り監視業務のDX化、物流倉庫などでのロジスティクス業務の自動化、社会インフラメンテナンスや土木建築現場などをはじめとした現場作業の機械化と、異なる事業領域で活動する各社が、それぞれの視点からロボティクスの未来とその可能性について、技術開発と事業開発の両面から多角的に語る。●こんな人におすすめ・ロボティクススタートアップ企業で働くことに興味がある人・各社の事業・技術に興味のある人・自社の課題をロボットで解決したいと考えている人・ロボットに関わる記事を執筆している人 など●イベント概要・タイムテーブル日時2024年8月30日12:00-16:00(開場:11:30)場所QUINTBRIDGE(大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15−82)参加費無料参加人数オフライン50名、オンライン100名タイムテーブル12:00-13:00:ビジネスセッション13:15-14:15:技術セッション14:30-16:00:ネットワーキングロボティクス分野における最新の技術やビジネスモデルに触れる絶好の機会となっている。また、たトークセッション後には現地参加限定で登壇者とのネットワーキングも用意されている。●各社紹介●ugoとはugoは人手不足が深刻化するあらゆる業種に人とロボが協働する新しいワークスタイルを提供するロボティクス・ソリューション・カンパニー。遠隔操作と AI ⾃動モードのハイブリッド制御を採⽤した業務DXロボット“ugo”と統合管理プラットフォーム「ugo platform」を開発している。設備や業務内容にあわせてロボットを選べ、労働力不足が顕著な業務のDX化に貢献する。●ラピュタロボティクスとはラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学(ETH Zürich)発のベンチャー企業。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクスプラットフォームの開発と、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っている。世界 30ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、最適なソリューションを提案する。●人機一体とは人機一体は、先端ロボット工学技術を駆使した人間機械相乗効果器、すなわち人機の具現化および産業化により「あまねく世界からフィジカルな苦役を無用とする」ことを目指す立命館大学発ロボティクススタートアップ。滋賀県内で唯一「J-Startup KANSAI」に選定されている。人機一体は、力学ベースの先端ロボット工学技術を活用し、自らの身体の延長のように操ることのできる新たなロボットシステム「人間機械相乗効果器」=「人機」の研究開発を行なっている。人間の臨機応変な判断力とロボットの物理的な力の双方を掛け合わせることで、人間だけでもできない、ロボットだけでもできない現場作業の機械化を目指している。