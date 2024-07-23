¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©¥·¡¼¥ó¤¬¥¸¥ã¥ó¥¡¼¤Ë¡È¥¥Þ¤ë¡ÉËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë¡¢¥Ð¥«¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¤ò¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î´ë²è³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ëSpice AI¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©¥·¡¼¥ó¤¬¥¸¥ã¥ó¥¡¼¤Ë¡È¥¥Þ¤ë¡É¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¡×¤ò¡¢7·î19Æü(¶â)¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë7·î20Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥ì¡¼Å¹¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ ¤Ò¤Ê¤¿¥«¥Õ¥§ËÜÅ¹¡×¤ò¡¢ÅÚÆü¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¡¦Ê¿ÌÚÎ´ÂÀ»á¤Ï¡¢ËèÆüËè¿©¡¢¥¸¥ã¥ó¥¡¼¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·ò¹¯¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¤½¤ì¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿©¤Ù¥í¥°É´Ì¾Å¹¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÍÌ¾¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼Å¹¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ð¥¶¡¼¥ë ¥¢¥Á¥ã¥«¥Ê¡×¤òË¬¤ì¡¢°ì»®¤Î¥«¥ì¡¼¤Ë¶¯¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê¿©»ö¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±ÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤Ê¸½Âå¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Ë¤â¤³¤Î´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î³«È¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸·Áª¤·¤¿15¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÇÛ¹ç
º£²óÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¡×¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤Ç¤âÊ£»¨¤ÊÄ´Íý¤Ê¤·¤Ç¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë³«È¯¤·¤¿ËüÇ½¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡£
¹¥¤¤Ê¿©ºà¤òßÖ¤á¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¡×¤È¥È¥Þ¥È´Ì¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ï¤º¤«10Ê¬¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤¬´°À®¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æù¤ä¥¹¡¼¥×¡¢ÌîºÚ¤Ë¤â»È¤¨¤ëÂ¿ÍÑÅÓÀ¤ò»ý¤¿¤»¡¢¿¶¤ê¤«¤±¤ÆÎÉ¤·¡¢ßÖ¤á¤ÆÎÉ¤·¤ÎËüÇ½¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸·Áª¤·¤¿15¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é°û¤ß¹þ¤à¤Þ¤Ç¤Ë¹á¤ê¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹á¤ê¤ÈÌ£¤ÎÎ¾Êý¤ÇËþÂ´¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥»¥Ã¥È(ÉÓ)¡×1,850±ß(ÀÇÊÌ)¤Ï¡¢¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¤ä¥¯¥ß¥ó¤Ê¤É´ðËÜ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë»³Ü¥¤Ê¤É¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥«¥ì¡¼ÍÑ¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡£»É·ã¤Î¶¯¤¤¥¸¥ã¥ó¥¡¼¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¤äÆùÎÁÍý¤Ê¤É¥Ñ¥ó¥Á¤ä¿¼¤ß¤ò½Ð¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤À¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¼ê·Ú¤Ç»È¤¦¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÉÓ¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¤Î¥Û¡¼¥ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¹á¤ê¤¬ÇúÈ¯¤·Ì£¤¬ÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤òÃ¯¤Ç¤â¥«¥ó¥¿¥ó¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥»¥Ã¥È(¥Ñ¥¦¥Á)¡×1,850±ß(ÀÇÊÌ)¤ÎÃæ¿È¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸¤À¤¬¡¢»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿¤¤¿Í¸þ¤±¤Ë¡¢Çö¤¯¤Æ¼ýÇ¼¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥¦¥Á¥¿¥¤¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤òLINE¤Ç¸ø³«Ãæ¡ª
¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ ¤ª»î¤·¥»¥Ã¥È¡×700±ß(ÀÇÊÌ)¤Ï¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢Í§¿Í¤Ë´«¤á¤ëºÝ¤ÎÆþÌç¥¥Ã¥È¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¡¢1¡Á2²ó¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë¾¯ÎÌ¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼½é¿´¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÈæÎ¨Ä´À°¤·¤Ê¤¬¤éÇÛ¹ç¤¹¤ëÆñ°×ÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢Æþ¼ê¼«ÂÎ¤¬º¤Æñ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÄí¤Çºî¤ëÎÌ¤Ç¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»È¤¤¤¤ì¤ºÍ¾¤ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢±ö¤â´Þ¤á¤¿³Æ¼ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Ä´Íý¹©Äø¤ò´ÊÎ¬²½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÉáÃÊ¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤òºî¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÌÂ¤ï¤ººî¤ì¤ë´ÊÃ±¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÎÁÍý¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¡×¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¡×»ÈÍÑ¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤è¤¦
ÅÚÆü¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ ¤Ò¤Ê¤¿¥«¥Õ¥§ËÜÅ¹¡×¤¬¡¢ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¤Ë7·î20Æü(ÅÚ)¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÆ±¾¦ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤âÄó¶¡¡ª¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¤¹¤Ù¤ÆLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾å¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Âð¤Ç¥«¥ó¥¿¥ó¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢15¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤¡×¤ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¤¤Ö¤ ¤Ò¤Ê¤¿¥«¥Õ¥§ËÜÅ¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶èÂçÃ«¸ý1-53-14 FK¥Ó¥ë1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§ÅÚÆü¤Î¤ß±Ä¶È 11:00¡Á14:00(L.O.13:30)
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://spiceai.jp/
¸ø¼°LINE¡§https://line.me/R/ti/p/@262sulaf?oat_content=url
(¹¾ºêµ®»Ò)