7月17日より開催

「林檎売りの泡沫少女」(作詞・作曲:ゆっけ)

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用リズム&アドベンチャーゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)において7月17日より、「林檎売りの泡沫少女」(作詞・作曲:ゆっけ)をリズムゲーム楽曲に追加した。

同楽曲は、「音楽ショップ」で「ミュージックカード」と交換することで、リズムゲームの楽曲として楽しめる。鏡音レン、星乃一歌(CV.野口瑠璃子)、天馬咲希(CV.礒部花凜)が歌うセカイver.と、GUMIが歌うバーチャル・シンガーver.の2つの音源が用意されている。

また、ワールドリンクイベント「あの日見た夜空は、いつかの未来へ」、「青春アッセンブル!ガチャ」を同日より開催した。

ワールドリンクイベント「あの日見た夜空は、いつかの未来へ」開催

開催期間:7月17日 20時 ~ 7月29日 19時59分

「ワールドリンクイベント」は、各キャラクターごとにチャプター期間が対象となる「チャプターイベントPランキング」と、イベント期間全体が対象となる「総合イベントPランキング」を行なうイベント。各チャプターごとに「サポートユニット」を編成することができる。

ワールドリンクイベント「あの日見た夜空は、いつかの未来へ」

「サポートユニット」には、「Leo/need」のメンバー(サブユニットが「Leo/need」のメンバーも含む)のみ編成可能。「サポートユニット」を編成することで、獲得イベントPにボーナスが付く。

期間中、「ひとりでライブ/みんなでライブ/チャレンジライブ/ランクマッチ」をプレイすることで、スコアに応じて「イベントP」と各チャプターごとに対応する「チャプターバッジ」を獲得できる。

【各チャプター開催期間】

チャプター1(天馬咲希):7月17日 20時 ~ 7月20日 19時59分

チャプター2(望月穂波):7月20日 20時 ~ 7月23日 19時59分

チャプター3(日野森志歩):7月23日 20時 ~ 7月26日 19時59分

チャプター4(星乃一歌):7月26日 20時 ~ 7月29日 19時59分

「チャプターバッジ」は、各チャプターごとにアイテムや「ワールドバッジ」と交換可能。「ワールドバッジ」は、アイテムやイベントで登場する新メンバーと交換できる。

また、イベントチャプター交換所には、アイテム「想いの小瓶」もラインナップされている。

「あの日見た夜空は、いつかの未来へ」新メンバー

・★2「[始まりの場所として] 巡音ルカ」

★2「[始まりの場所として] 巡音ルカ」

「あの日見た夜空は、いつかの未来へ アフターライブ」開催

イベント終了後には「バーチャルライブ」でのアフターライブとして、「あの日見た夜空は、いつかの未来へ アフターライブ」が開催される。またライブの開催に先立ち、7月17日よりバーチャルショップにて、ペンライト「Leo/needペンライト」が販売されている。

「あの日見た夜空は、いつかの未来へ アフターライブ」

・開催日時

7月29日:22時、23時

7月30日:0時、1時、2時、8時、12時、18時、19時、20時

・上演時間

約8分30秒

・初回参加報酬

スタンプ「リン:嬉しい~っ!」

クリスタル×300個

「青春アッセンブル!ガチャ」開催

開催期間:7月17日 12時 ~ 7月31日 11時59分

同ガチャでは、「[私達の旅路] 星乃一歌」、「[4人一緒だから] 天馬咲希」、「[言えなかった言葉] 望月穂波」、「[この電車に乗る時] 日野森志歩」の4名が「3DMVアナザーカット」を解放可能な新メンバーとして登場。新メンバーは、同レアリティ内の他のメンバーよりも出現率が高いという。

「青春アッセンブル!ガチャ」

「3DMVアナザーカット」は、対象の3DMV中に特別なソロカット映像を見ることができる機能。3DMVアナザーカット付きメンバーのマスターランクを2にすると解放され、該当メンバーを編成することで対応楽曲の3DMVを再生可能となる。

また、初めて獲得する一部の★4メンバーには「ライブ衣装」が付く。「ライブ衣装」を獲得することで、他のキャラクターが着用できる衣装を「衣装ショップ」で製作可能となる。

「青春アッセンブル!ガチャ」新メンバー

・★4「[私達の旅路] 星乃一歌」

★4「[私達の旅路] 星乃一歌」

ライブ衣装名:[Youthful life]

・★4「[4人一緒だから] 天馬咲希」

★4「[4人一緒だから] 天馬咲希」

ライブ衣装名:[Sparkling life]

・★4「[言えなかった言葉] 望月穂波」

★4「[言えなかった言葉] 望月穂波」

ライブ衣装名:[Jumping life]

・★4「[この電車に乗る時] 日野森志歩」

★4「[この電車に乗る時] 日野森志歩」

ライブ衣装名:[Playing life]

「プロセカアフタートーク あの日見た夜空は、いつかの未来へ編」配信予定

ゲーム内イベント終了後にキャストとイベントストーリーを振り返ったり、アフターライブを楽しんだりする番組「プロセカアフタートーク」の「あの日見た夜空は、いつかの未来へ編」が、7月30日19時30分よりYouTube Liveで生配信される。今回は、星乃一歌役の野口瑠璃子さん、日野森志歩役の中島由貴さんが出演する。

「すれすれ/東京テディベア」に新たなリズムゲーム音源を追加

【プロセカアフタートーク あの日見た夜空は、いつかの未来へ編】

それぞれ、「すれすれ」(作詞・作曲:すこっぷ)に、初音ミクが歌唱するバーチャル・シンガーver.を、「東京テディベア」(作詞・作曲:Neru)に、天馬咲希(CV.礒部花凜)、日野森志歩(CV.中島由貴)が歌唱する2種類のアナザーボーカルver.を追加した。

アナザーボーカルver.は、「アナザーボーカルショップ」で「ボーカルカード」と交換することで手に入れることができる。

「レグルス」オリジナル2DMV追加

「レグルス」(作詞・作曲:ゆうゆ)のオリジナル2DMVをゲーム内に追加。2DMVは「MV視聴」のメンバー確認画面や、ライブの最終確認画面から「2DMV」を選択することで楽しめる。

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc.

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.