サンリオキャラクター大賞と果汁工房果琳が今年もコラボ!飲んでキャラクターを応援しよう☆

果汁工房果琳などフルーツジュースバー全178店舗にて、サンリオが開催する人気投票イベント「2024年サンリオキャラクター大賞」とコラボをし、対象のコラボジュースを購入で投票ができる企画を、2024年4月11日(木)~5月26日(日)までの期間限定で開催いたします。購入特典として、特別デザインの限定コースターがもらえるので、ぜひご利用くださいね!

サンリオとのコラボジュースが今年も登場♡

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647639

価格:テイクアウト637円(税込)/イートイン649円(税込)※Mサイズのみ



2022年より実施している、サンリオキャラクター大賞と果汁工房果琳のコラボ企画。今年は、各キャラクターをイメージした全9種のコラボジュースが登場。今回は新たに3キャラクターが仲間入り!

ジュースのイメージとなるのは、去年のサンリオキャラクター大賞で上位となったシナモロール・ポムポムプリン・クロミ・ポチャッコ・ハローキティ・マイメロディ・ハンギョドン・リトルツインスターズ・タキシードサムの9キャラクター。

各キャラクターのイメージにピッタリなネーミングと味わいの、バリエーションが豊かなフルーツジュースを楽しめます。

【リンツ】日頃の感謝の気持ちを伝える「母の日 コレクション 2024」を発売♪

【果汁工房果琳】ジュース紹介

パターンA店舗

シナモロールのふわふわバナナミルク

クロミのツンデレブルーベリーミルク

タキシードサムのごくごくマンゴーパイン

パターンB店舗

ポムポムプリンのおひるねパイン

ポチャッコのうきうき黒ゴマバナナミルク

リトルツインスターズの夢みるベリーミックス

パターンC店舗

ハローキティのなかよしりんごスムージー

マイメロディのメロメロイチゴミルク

ハンギョドンのにこにこレモネード

コラボジュースは、キュートなポーズのキャラクターをデザインした専用カップで提供します。1店舗につき、コラボジュース3種類ずつの取り扱いとなり、コラボジュース550円(税込)購入ごとに投票シールを1枚お渡し。投票シールを店頭の投票用ポスターに貼って、好きなキャラクターに投票できます。

サンリオデザインのコースター

コラボジュースの購入特典として、1杯購入ごとに限定コースターを1枚プレゼント。今年はコラボジュースのイメージキャラクター+シークレット1種の全10種のコースターから、ランダムで1枚が当たります。

どのキャラクターが当たるかは、封を開けてからのお楽しみ!

好きなキャラクターのジュースを飲んで応援

今年も、サンリオキャラクター大賞と果汁工房果琳のコラボジュースが発売されるのは嬉しいですね。

今回はキャラクターの種類も増え、よりバリエーションが豊富になったため、どれにしようか迷ってしまいそう。

5月26日(日)までの期間限定となっているので、ぜひいっぱい飲んで好きなキャラクターに投票してみてください♡