この可愛さは罪！デイジークの「ラックスグロウハイライター」

出典:@mof__uu / Instagram韓国発の大人気メイクアップブランド『dasique(デイジーク)』から、春の新製品「ラックスグロウハイライター」がオンライン限定で発売に!数々の完売神話をもつデイジークらしく、こちらも販売後、即在庫切れになった話題のアイテムです。イタリアで長期間力を注ぎ、開発されたというMADE IN ITALYのハイライトはデイジークのラメへの本気度が伝わる仕上がり。さっそく使ってみました♪♪♪ナチュラルなツヤ感を引き出し、なめらかな光を放つラックスグロウハイライター。肌に乗せた瞬間、透明な微細パールが高級感ある輝きを与えます。出典:Dasique Official Qoo10店中心部には、エンボス加工されたハートの矢を放とうとするキュートなキューピッドが♡ まさにエンジェルビームハイライターという呼び名にふさわしく、肌に一点のほのかにきらめく光を呼び込みます。出典:@mof__uu / Instagramジェルとパウダーをミックスしたプリズマテクスチャーで、ダマにならずに肌にすっと溶け込むように密着。スムーズな塗り心地で、崩れにくい仕様となっています。カラーはウォームトーンからニュートラルトーン、クールトーンとすべての肌トーンに合わせた3色展開。ナチュラルな01 シャインベージュ、フレッシュな02 ピンクライト、クールな03 アイスラベンダーの3つのオーダーメイドカラーが揃います。出典:Dasique Official Qoo10店〈カラー詳細〉01 シャインベージュ: ほのかに輝くシャンパンのように肌に自然な明るさをプラス02 ピンクライト: ラブリーなムードのピンク。フレッシュで若々しい印象に03 アイスラベンダー: クールな美しさを引き立てる、神秘的なピンクラベンダー今回は、Qoo10での発売直後に真っ先に売り切れたとも言われている幻の03 アイスラベンダーをお試ししてみました。ブルベ向きのクールトーンで色を抑えたラベンダーピンクが美しい一品です。出典:CuCu.media一見、淡いピンクカラーですが、よく見ると爽やかな青みを含んだパープルが奥ゆかしく輝いています。指またはブラシで適量取ったら、鼻先、唇の山の上など立体感を出したいところへ優しくON。目元やチークなどツヤを出したいところにも使えます。出典:Dasique Official Qoo10店肌トーンによく馴染むニュアンスカラーが秀逸です。白浮きせず、上品なツヤを引き出します。アイカラーのように色が出るのではなく、きらっと透明な光の粒子をまとう感じ!ふんわりとした春の日差しのようなナチュラルさがいいです。テクスチャーもよいので、チークに重ねて頬骨の上当たりに広範囲に塗ってもキレイ。出典:Dasique Official Qoo10店生み出される立体感やツヤ感は、輝くような美肌も演出し、表情までもイキイキと見せてくれます。肌トーンに合わせたカラーを選べるので、ハイライトで肌がくすむ、ハイライトが浮くという心配もなし。ハイライトで生み出されるリッチなツヤ肌は、エアリーで透明感あるメイクが映える春にぴったり!トレンドのブルーやピーチのアイシーカラーファッションやシアー素材にもマッチし、何より今年らしさを添えてくれます。ハイライトで質感を高めることで、素肌のようなカラーレスメイクやじゅわっとしたソフトなカラーを使ったあざと可愛いメイクもお手のもの。メイクの最後にさっとのせるだけで今っぽ肌がつくれます♪「ラックスグロウハイライター」は現在、Qoo10店公式オンラインストアでは完売中。絶対にゲットしたい方は再入荷通知をとっておくのがおすすめです◎外部サイト(CuCu.media)