カモの親子が車の走る道路を横断しようとする時、親切な人が車を止めて誘導することもある。しかしこのほど米カリフォルニア州の道路で、カモの親子を誘導していた男性が車に轢かれて亡くなるという悲しい事故が発生した。事故の現場に居合わせた12歳少年が、米ニュースメディア『KCRA』のインタビューで当時の状況を語っている。

事故は今月18日午後8時15分、米カリフォルニア州ロックリンにあるスタンフォード・ランチ・ロードとパーク・ドライブの交差点で発生した。亡くなったのはケイシー・リヴァラさん(Casey Rivara)で、当時、母親の運転する車からケイシーさんの様子を見ていたウィリアム・ウィムザット君(William Wimsatt、12)は「ケイシーさんは車から降りて、カモの親子が交通量の多い道路を渡ることができるように手伝っていました。周囲の人は車を止め、みんな拍手を送っていましたよ」とその状況を振り返る。

ウィリアム君もケイシーさんの行動に感激し、その様子を写真に収めた。ケイシーさんはカモの親子を道路の端に誘導し、子ガモ達が縁石を乗り越えるのに苦労していたため、子ガモをすくい上げて手伝った。無事にカモの親子を見送ると、周囲からは再び拍手が起きたという。

そして役目を終えたケイシーさんが自身の車に戻るため、ウィリアム君らが乗る車の前を通り過ぎた時、ウィリアム君の母親は車の窓ガラスを下げて「よくやりましたね!」とケイシーさんに声をかけ、ウィリアム君もケイシーさんに「よくやりました!」と伝えたそうだ。しかしその直後、ケイシーさんは交差点に進入した車に轢かれしまった。通報を受けた救急隊が現場に到着したが、ケイシーさんはその場で死亡が確認された。

ウィリアム君は「ケイシーさんが実際に轢かれてしまった瞬間は見ていません。覚えているのは音と、交差点に飛んできたケイシーさんの姿だけです。ケイシーさんの靴と片方の靴下は、僕たちの車の目の前にありました」と話した。

車に轢かれてしまったケイシーさんは、スイミングスクールを終えた自身の子どもであるソフィアちゃん(Sophia、11)とジェームス君(James、6)を車に乗せており、ウィリアム君の母親はすぐに車を降りると、父親が轢かれる瞬間を目撃してしまったケイシーさんの子どもに駆け寄って慰めた。またウィリアム君の妹が後部座席に座っていたが、幸いにもカモの親子に夢中だったため、事故を目撃することはなかった。しかし身近に事故が起きたことがトラウマとなってしまい、ウィリアム君と妹は翌日に学校を休んだという。

ウィリアム君は「ケイシーさんは車を降りてカモの親子を助けた唯一の人物であり、恐らくこの地域一帯で最も親切な人だったはずです。こんなの不公平だよ」と辛い胸中を明かした。

ウィリアム君の他に、同じく12歳のジュード君(Jude)も今回の事故を目撃しており、後日、小さなラバーダックを持って事故現場へ献花をした。ジュード君は「親切な行いをしていたのにこんな恐ろしいことになってしまったのだから、ケイシーさんは敬意を払われるべきだと思います。彼は本当に素晴らしい人でした」とケイシーさんを追悼した。

ケイシーさんを轢いてしまったのは17歳の女性と判明しており、女性は警察の捜査に協力的な姿勢を見せているという。現時点で女性は逮捕されておらず、現在も捜査が続いていると報道されている。

事故発生後、クラウドファンディングサイト「GoFundMe」に専用ページが立ち上げられ、残された家族をサポートするための募金活動が行われている。目標金額は3万ドル(約415万6000円)だったが、日本時間24日の時点で11万3747ドル(約1576万円)と目標を大きく上回る金額が集まっていた。

ケイシーさんに先立たれ、未亡人となったエンジェル・チャウさん(Angel Chow)は「この数日間に夫と私たち家族に寄せられた、たくさんの愛とサポートに深く心を打たれています。親切なメッセージを送ってくれた皆さんに、感謝の意を表します。ケイシーが皆さんの人生にポジティブな影響を与えたことを聞いて、本当に謙虚な気持ちになりますし、非常にありがたく思っています。皆さんからのお話を聞き、私たちはケイシーとの素晴らしい思い出を本にして、子ども達が彼を恋しくなった時にいつでも手に取れるようにしたいと考えています。彼が周囲に与えた多大な影響を書き記したこの本は、ケイシーの人生に対する永遠のオマージュとなるでしょう」と、Facebookに綴っている。

