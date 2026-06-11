ジュンが運営する「VIS（ビス）」は、「サーティワン アイスクリーム」とのコラボアイテムを、「VIS」各店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて販売開始しました。■この夏、待望の初コラボ！同コラボレーションでは、サーティワンのフレーバーから着想を得た、ポップでカラフルな特別コレクションを展開。カラフルにはじける世界観と、夏らしい軽や