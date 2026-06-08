台風の宅配便【漫画】本編を読む台風の勢力が年々強まり、上陸後に大きな被害をもたらすことも少なくない。そんな暴風雨のなかでも動き続ける人たちがいる――今回は、元宅配会社に勤務していた、ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの「運び屋ゆきたの漫画な日常」から「台風の宅配便」や「強風あるある」など、悪天候にまつわる話を紹介するとともにゆきたさんに当時の状況を聞いた。■暴風で帽子が飛ばされ、トラックの扉も全開